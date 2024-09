Dindi Vagu | డిండి వరదలో చిక్కుకున్న చెంచులు సురక్షితం

September 3, 2024 / 10:45 AM IST

నాగర్‌కర్నూల్‌: డిండి వాగులో (Dindi Vagu) చిక్కుకున్న చెంచులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. వాగులో చిక్కుకున్న పది మందిని రెస్క్యూ బృందాలు రక్షించాయి. గోనబోయినపల్లికి చెందిన చెంచులు గత నెల 31న చేపల వేటకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో అచ్చంపేట మండలం సిద్ధాపూర్‌ వద్ద డిండి వాగులో వారు చిక్కుకుపోయారు. తాము వాగులో చిక్కుకుపోయినట్లు గ్రామస్థులకు సోమవారం సమాచారం అందించారు. దీంతో నల్లగొండ ఎస్పీ శరత్‌చంద్ర పవార్‌ ఆదేశాలతో అప్రమత్తమైన జిల్లా పోలీసులు.. డ్రోన్‌ కెమెరాల సహాయంతో వారున్న ప్రదేశాన్ని గుర్తించారు.

బాధితులకు ఆహార పదార్థాలను అందించారు. అయితే వరద ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండటంతో రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను నిలిపివేశారు. మంగళవారం ఉదయం నాగర్‌కర్నూల్‌ పోలీసుల సహాయంతో వారిని క్షేమంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. సహాయకచర్యల్లో పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, గజ ఈతగాళ్లు పాల్గొన్నారు. కాగా, చెంచులను రక్షించిన పోలీసులను డీజీపీ జితేందర్‌ అభినందించారు.

Appreciating the bravery and dedication of Devarakonda DSP, Dindi CI, Achampet DSP, Achampet CI for their fearless efforts in rescuing our tribal brothers and sisters. Your courage is a beacon of hope and strength. A heartfelt appreciation to Nalgonda SP @NalgondaCop Sharat… pic.twitter.com/DWHZ5BH9K1

— DGP TELANGANA POLICE (@TelanganaDGP) September 3, 2024