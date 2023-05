May 30, 2023 / 06:36 PM IST

హరిద్వార్‌: రెజ్లింగ్‌ ఫెడరేషన్ ఆఫ్‌ ఇండియా అధ్యక్షుడు, బీజేపీ ఎంపీ బ్రిజ్‌భూషణ్‌ శరన్‌ సింగ్‌ తమను లైంగికంగా వేధించాడంటూ మహిళా రెజ్లర్లు ఆరోపించినా కేంద్రం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో వారు ఆందోళనకు దిగారు. బ్రిజ్‌భూషణ్‌పై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ గత కొన్ని రోజులుగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవల నూతన పార్లమెంట్ భవనం ముందు ధర్నా చేసేందుకు రెజ్లర్లు ప్రయత్నించారు.

కానీ, పోలీసులు వాళ్లను అడ్డుకున్నారు. అరెస్ట్‌ చేసి అక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇక తమకు న్యాయం జరుగదని భావించిన రెజ్లర్లు.. ఇన్నాళ్లు తాము గెలుచుకున్న పతకాలను గంగానదిలో కలుపాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ మేరకు ఇవాళ సాయంత్రం ఉత్తరాఖండ్‌లోని హరిద్వార్‌కు చేరుకున్నారు. పతకాలను గంగానదిలో పడేసేందుకు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దాంతో రెజ్లర్లు అక్కడే ధర్నాకు దిగారు.

#WATCH | Protesting Wrestlers in Haridwar to immerse their medals in river Ganga as a mark of protest against WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over sexual harassment allegations. #WrestlersProtest pic.twitter.com/4kL7VKDLkB

#WATCH | Crowd gathers around protesting wrestlers in Haridwar who have come to immerse their medals in river Ganga as a mark of protest against WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over sexual harassment allegations. #WrestlersProtest pic.twitter.com/YhN1oxOFtr

— ANI (@ANI) May 30, 2023