April 12, 2024 / 10:06 PM IST

LSG vs DC : ల‌క్నో నిర్దేశించిన 168 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) తొలి వికెట్ ప‌డింది. డేంజ‌ర‌స్ ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్(8) ఔట‌య్యాడు. య‌శ్ ఠాకూర్ ఓవ‌ర్లో లెగ్ సైడ్ షాట్ ఆడ‌బోయాడు. కానీ, ప్యాడ్‌కు త‌గిలిన బంతి ఒక్క బౌన్స్‌తో వికెట్ల‌ను తాకింది. దాంతో, 24 ప‌ర‌గులు వ‌ద్ద ఢిల్లీ మొద‌టి వికెట్ డ‌పింది. పృథ్వీ షా(16), జేక్ ఫ్రేజ‌ర్ మెక్‌గుర్క్‌(6)లు ఆడుతున్నారు. ఢిల్లీ నాలుగు ఓవ‌ర్ల‌కు వికెట్ న‌ష్టానికి 30 ప‌రుగులు చేసింది.

మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన‌ ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ సొంత మైదానంలో త‌డ‌బ‌డింది. ఫామ్‌లో ఉన్న‌ ఓపెన‌ర్ క్వింట‌న్ డికాక్(19), ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ బౌలర్లు స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్(), ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్‌()ల విజృంభ‌ణ‌తో ఆలౌట్ ప్ర‌మాదంలో ప‌డింది. కానీ, యువ‌కెర‌టం ఆయుష్ బ‌దొని(55 నాటౌట్‌) ఢిల్లీ బౌల‌ర్లకు స‌వాల్ విసిరాడు.

Innings Break!

An unbeaten 55* from Ayush Badoni propels @LucknowIPL to 167/7 👌👌

Will it be enough for #DC? Chase coming up shortly!

Scorecard ▶️ https://t.co/0W0hHHG2sq#TATAIPL | #LSGvDC pic.twitter.com/e1U1miEmI1

— IndianPremierLeague (@IPL) April 12, 2024