August 21, 2023 / 05:26 PM IST

Wanindu Hasaranga : శ్రీ‌లంక మిస్ట‌రీ స్పిన్న‌ర్ వ‌నిందు హ‌స‌రంగ‌(Wanindu Hasaranga) సంచ‌ల‌నం సృష్టించాడు. స్వ‌దేశంలో జ‌రిగిన లంక ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(Lanka Premier League 2023)లో అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. జ‌ఫ్నా కింగ్స్(Jaffna Kings) జ‌ట్టుకు ఆడిన ఏకంగా మూడు అవార్డులు కొల్ల‌గొట్టాడు. టోర్నీలో అత్య‌ధిక ప‌రుగులు చేసినందుకు ‘ఆరెంజ్ క్యాప్’, వికెట్ల వీరుడిగా నిలిచినందుకు ‘గ్రీన్ క్యాప్’ అందుకున్నాడు. అంతేకాదు అత్య‌ధిక సిక్స‌ర్లు బాదినందుకు మ‌రో అవార్డు అత‌డిని వ‌రించింది. ఈ స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ బ్యాటింగ్ స‌గ‌టులో బాబ‌ర్ ఆజాం(Babar Azam), అవిష్క ఫెర్నాండో(Avishka Fernando) వంటి స్టార్ ఆట‌గాళ్ల‌ను వెన‌క్కి నెట్టేయ‌డం విశేషం.

సొంత గ‌డ్డ‌పై రెచ్చిపోయ‌న హ‌స‌రంగ ప‌ది మ్యాచుల్లో 279 ప‌రుగులు చేశాడు. అది కూడా 34.87 బ్యాటింగ్ స‌గటుతో అద‌ర‌గొట్టాడు. బౌలింగ్‌లోనూ సత్తా చాటి 19 వికెట్లు తీశాడు. మ‌రే బౌల‌ర్‌కు సాధ్యంకాని రీతిలో 10.73 స‌గటు న‌మోదు చేశాడు. దాంతో, అత‌డికే ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది సిరీస్ అవార్డు ద‌క్కింది.

For anyone who doesn’t believe in magic, show them this image! There’s only ONE. ONE-indu!#LPL2023 #LiveTheAction pic.twitter.com/OW3pqhqLbo

— LPL – Lanka Premier League (@LPLT20) August 21, 2023