June 30, 2024 / 07:41 PM IST

Virat Kohli : ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో మేటి జ‌ట్టు అయిన భార‌త్ 13 ఏండ్ల త‌ర్వాత జ‌గ‌జ్జేత‌గా అవ‌త‌రించింది. ఆద్యంతం ఉత్కంఠ రేపిన ఫైన‌ల్లో దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసి రెండోసారి పొట్టి ట్రోఫీని ఎగ‌రేసుకుపోయింది. ఈ మ్యాచ్‌లో అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడిన విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli) త‌న కెరీర్‌లో మ‌రో ట్రోఫీని చేర్చుకున్నాడు. దాంతో, ఐసీసీ ట్రోఫీ (ICC Trophy)ల మొన‌గాడిగా పేరొందాడు.

ఏకంగా నాలుగు ఐసీసీ ట్రోఫీలు గెలిచిన టీమిండియా క్రికెట‌ర్‌గా కోహ్లీ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. మ‌రే భార‌త ఆట‌గాడికి సాధ్యంకానీ రికార్డును ఈ ర‌న్ మెషిన్ త‌న పేరిట రాసుకున్నాడు. భార‌త అండ‌ర్ -19 జ‌ట్టు 2008లో కోహ్లీ కెప్టెన్సీలో వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ను ముద్దాడింది. 2011లో ఎంఎస్ ధోనీ (MS Dhoni) సార‌థ్యంలో సొంత‌గ‌డ్డ‌పై వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో గెలిచిన జ‌ట్టులోవిరాట్ స‌భ్యుడు.

అనంత‌రం రెండేండ్ల‌కు చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ (Champions Trophy) విజ‌యంలో కోహ్లీ కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. అప్పుడు బ‌ర్మింగ్‌హమ్ వేదిక‌గా జ‌రిగిన టైటిల్ పోరులో ఇంగ్లండ్‌పై 43 ర‌న్స్‌తో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు.తాజాగా వెస్టిండీస్ గ‌డ్డ‌పై టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ట్రోఫీని కోహ్లీ స‌గ‌ర్వంగా ముద్దాడాడు.

