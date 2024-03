March 22, 2024 / 05:49 PM IST

Virat Kohli : భార‌త క్రికెట్ దిగ్గ‌జం విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli) మూడు నెల‌ల విరామం త‌ర్వాత మైదానంలోకి దిగుతున్నాడు. ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌(IPL 2024)తో అభిమానుల‌ను అల‌రించనున్న విరాట్.. కెరీర్‌లో మ‌రో మైలురాయికి చేరువ‌య్యాడు. ఇంకో ‘సిక్స‌ర్’ కొడితే ఈ ర‌న్ మెషీన్ టీ20 క్రికెట్‌లో 12 వేల ప‌రుగుల క్ల‌బ్‌లో చేరుతాడు. త‌ద్వారా ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి భార‌త క్రికెట‌ర్‌గా కోహ్లీ చ‌రిత్ర సృష్టిస్తాడు.

ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్ ఆరంభ పోరుకు సిద్ధ‌మ‌వుతున్న కోహ్లీ ఖాతాలో ప్ర‌స్తుతం 11,994 ప‌రుగులు ఉన్నాయి. చెపాక్ స్టేడియంలో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్‌పై అత‌డు మ‌రో ఆరు ప‌రుగులు చేశాడంటే.. 12 వేల క్ల‌బ్‌లో చేరుతాడు. ఇప్ప‌టికైతే టీ20ల్లో అత్య‌ధిక ప‌రుగుల వీరుల జాబితాలో విరాట్ నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు.

Virat Kohli needs 6 runs to become the 1st Indian to complete 12,000 runs in T20 cricket. pic.twitter.com/GQvO8bNhh2

