April 29, 2023 / 08:00 PM IST

IPL 2023 : డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ గుజ‌రాత్ టైట‌న్స్ హ్యాట్రిక్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో త‌మ జ‌ట్టు ఎంత‌లా చెల‌రేగుతుందో నిరూపిస్తూ మ‌రో విజ‌యం సాధించింది. విజ‌య్ శంక‌ర్(51 నాటౌట్) విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌డంతో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌పై 7 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఈ విజ‌యంతో టేబుల్ టాప‌ర్‌గా నిలిచింది. గుజ‌రాత్ బ్యాట‌ర్ల‌లో శుభ్‌మ‌న్ గిల్(49), డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(32 నాటౌట్) రాణించారు.

ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో గుజ‌రాత్‌కు శుభారంభం ద‌క్క‌లేదు. 23 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ఓపెన‌ర్ వృద్ధిమాన్ సాహా(10) ఔట‌య్యాడు. హ‌ర్షిత్ రానా కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(26) ఎల్బీగా వెన‌క్కి పంపాడు. ఆ త‌ర్వాత విజ‌య్ శంక‌ర్(51), డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(32), ధ‌నాధ‌న్ ఆడడంతో గుజ‌రాత్ మ‌రో రెండు ఓవ‌ర్లు ఉండ‌గానే గెలుపొందింది.

24 runs off the 17th over 🤯 @gujarat_titans need 14 off 18.

సొంత మైదానంలో కోల్‌క‌తా ఓపెన‌ర్ ర‌హ‌మ‌నుల్లా గుర్బాజ్ (81) విధ్వంస‌క బ్యాటింగ్ చేశాడు. ఆఖ‌ర్లో ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(34) చెల‌రేగ‌డంతో కోల్‌క‌తా 7వికెట్ల న‌ష్టానికి 179 ప‌రుగులు చేసింది. మంచి ఆరంభం ల‌భించినా నితీశ్ రానా సేన రెండొంద‌లు కొట్ట‌లేక‌పోయింది. టాస్ ఓడిన కోల్‌క‌తాను ష‌మీ ఆదిలోనే దెబ్బ‌కొట్టాడు. ఓపెన‌ర్ జ‌గ‌దీశ‌న్(19)ను శార్థూల్ ఠాకూర్(0)ను డ‌కౌట్ చేశాడు. జోష్ లిటిల్ ఒకే ఓవర్లో వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్(11), కెప్టెన్ నితీశ్ రానా(4)నె పెవిలియ‌న్ పంపి కోల్‌క‌తాను దెబ్బ‌కొట్టాడు. ఆఖ‌ర్లో రింకూ సింగ్(19), ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(34) దంచారు. గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్ల‌లో వికెట్లు తీశారు. ష‌మీ 3, జోష్ లిటిల్, నూర్ అహ్మ‌ద్ రెండేసి వికెట్లు తీశారు.

A 🔝 of the Table victory in Kolkata for the @gujarat_titans 🙌🏻

They ace the chase yet again to register their fourth away win in a row 👏🏻👏🏻

