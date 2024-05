SRH vs KKR | ఫైన‌ల్లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ చిత్తు.. కోల్‌క‌తాకు మూడో టైటిల్

SRH vs KKR : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(Kolkata Knight Riders) విజేత‌గా నిలిచింది. చెపాక్ స్టేడియం వేదిక‌గా ఏక‌ప‌క్షంగా జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో.. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌ (Sunrisers Hyderabad)ను చిత్తుగా ఓడించింది.

May 26, 2024 / 10:41 PM IST

SRH vs KKR : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్(Kolkata Knight Riders) విజేత‌గా నిలిచింది. చెపాక్ స్టేడియం వేదిక‌గా ఏక‌ప‌క్షంగా జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌(Sunrisers Hyderabad)ను చిత్తుగా ఓడించింది. స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్(52 నాటౌట్) మెరుపు హాఫ్ సెంచ‌రీ బాద‌గా 8 వికెట్ల‌తో గెలుపొందిన కోల్‌క‌తా స‌గ‌ర్వంగా మూడో టైటిల్ ఖాతాలో వేసుకుంది.

తొలుత‌ ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(3/19), మిచెల్ స్టార్క్(2/4) బంతితో బెంబేలెత్తించారు. దాంతో ఐపీఎల్ ఫైన‌ల్లోనే అత్య‌ల్ప స్కోర్‌కు హైద‌రాబాద్ ఆలౌట‌య్యింది. అనంతరం ఓపెన‌ర్ ర‌హ్మ‌నుల్లా గుర్బాజ్(39), వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్(52 నాటౌట్)లు సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. దాంతో, ఐపీఎల్ ఫైన‌ల్ చ‌రిత్ర‌లోనే లో స్కోరింగ్ న‌మోదైన మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా జ‌య‌భేరి మోగించింది. గౌతం గంభీర్(Gautam Gambhir) కెప్టెన్సీలో 2012, 2014లో టైటిల్ గెలిచిన కోల్‌క‌తా ఇప్పుడు అత‌డు మెంటార్‌గా రాగానే చాంపియ‌న్‌గా నిల‌వ‌డం విశేషం.



ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో ఎన్నో ఉత్కంఠ పోరాటాలు.. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ థ్రిల్ల‌ర్ చూశాం. దాంతో, ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ అన‌గానే ప‌వ‌ర్ హిట్ట‌ర్ల విధ్వంసం ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ ఉత్కంఠ.. రికార్డు ఛేజింగ్ ఉంటాయ‌నుకున్న అభిమానుల‌కు నిరాశే మిగిలింది. చెపాక్ స్టేడియంలో కోల్‌క‌తా బౌల‌ర్లు రికార్డు బ్రేక‌ర్ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ జ‌ట్టును ఓ ఆట ఆడుకున్నారు. దాంతో, హైద‌రాబాద్ 113 ప‌రుగుల‌కే కుప్ప‌కూలింది.

గుర్బాజ్, అయ్య‌ర్ వీర‌కొట్టుడు

సన్‌రైజ‌ర్స్ నిర్దేశించిన స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్యాన్ని కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ ఆడుతూ పాడుతూ ఛేదించింది. రెండో ఓవ‌ర్లోనే సునీల్ న‌రైన్(6) వెనుదిరగ‌డంతో, 11 వ‌ద్ద కోల్‌క‌తా తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన వెంక‌టేశ్ అయ్య‌ర్(52 నాటౌట్) హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచుకు ప‌డ్డాడు. భువ‌నేశ్వ‌ర్ వేసిన మూడో ఓవ‌ర్లో వెంక‌టేశ్ వ‌రుస‌గా 4, 6, 6 బాది ఊపు తెచ్చాడు.ఓపెన‌ర్ ర‌హ్మ‌నుల్లా గుర్బాజ్(39) సైతం బౌండ‌రీల‌తో హోరెత్తించాడు. అంతే.. ఆరు ఓవ‌ర్ల‌కే కోల్‌క‌తా స్కోర్ 72కి చేరింది. ఐపీఎల్ ఫైన‌ల్లో ప‌వ‌ర్ ప్లేలో అత్య‌ధిక స్కోర్ బాదిన జ‌ట్టుగా కేకేఆర్ రికార్డు సాధించింది.

9 ఓవర్ల‌కే వంద‌

ప‌వ‌ర్ ప్లే త‌ర్వాత కూడా గుర్బాజ్, అయ్య‌ర్‌లు జోరు త‌గ్గించ‌లేదు. షాబాద్ బౌలింగ్‌లో గుర్బాజ్ సిక్స‌ర్ బాద‌డంతో కోల్‌క‌తా స్కోర్ వంద దాటింది. ఆ త‌ర్వాత బంతికే గుర్జాబ్ ఎల్బీగా వెనుదిరిగాడు. అప్ప‌టికి కోల్‌క‌తా విజ‌యానికి మ‌రో 12 ర‌న్స్ కావాలంతే. షాబాజ్ వేసిన 11వ‌ ఓవ‌ర్ మూడో బంతికి వెంక‌టేశ్ సింగిల్ తీశాడు. దాంతో, 8 వికెట్ల‌తో కోల్‌క‌తా ఘ‌న విజ‌యం సాధించింది. ఐసీసీ ట్రోఫీల కెప్టెన్ క‌మిన్స్ సార‌థ్యంలో క‌ప్పు కొట్టాల‌నుకున్న స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ఆశ‌లు అడియాశ‌ల‌య్యాయి.

క‌మిన్స్ టాప్ స్కోర‌ర్

ప‌దిహేడో సీజ‌న్ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్లు తేలిపోయారు. క్వాలిఫ‌య‌ర్ 1లో ఓటమికి ప్ర‌తీకారంగా క‌సితీరా కొడ‌తారనుకుంటే చాప చుట్టేశారు. చెపాక్‌లో ఎర్ర‌మ‌ట్టి పిచ్‌పై మిచెల్ స్టార్క్(214), ఆండ్రూ ర‌స్సెల్(319)లు చేల‌రేగ‌డంతో టాప్ గ‌న్స్ అంతా డ‌గౌట్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(2), ట్రావిస్ హెడ్(0)లు మ‌రోసారి నిరాశ‌ప‌ర‌చ‌గా.. ఎడెన్ మ‌ర్క్‌ర‌మ్(20), హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(16)లు ఫ‌ర్వాలేద‌నిపించారు. చివ‌ర్లో కెప్టెన్ ప్యాట్ క‌మిన్స్(24) ధ‌నాధ‌న్ ఆడి జ‌ట్టు స్కోర్ 100 దాటించాడు. ర‌స్సెల్ వేసిన 19వ ఓవ‌ర్లో క‌మిన్స్ ఔట్ కావ‌డంతో 113 ప‌రుగుల‌కే స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ఆలౌట‌య్యింది.

Mitchell Starc doesn’t miss out this time around 😎 Andre Russell with the final breakthrough of the innings as Pat Cummins departs for 24 Watch the match LIVE on @JioCinema and @StarSportsIndia 💻📱#TATAIPL | #KKRvSRH | #Final | #TheFinalCall pic.twitter.com/oJCJGBVknX — IndianPremierLeague (@IPL) May 26, 2024

