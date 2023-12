December 7, 2023 / 03:44 PM IST

ICC : అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ న‌వంబ‌ర్ నెలకు ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మంత్'(Player Of The Month) అవార్డు నామినీస్ పేర్ల‌ను వెల్ల‌డించింది. ఐసీసీ ప్ర‌తి నెలా అందించే ఈ అవార్డుకు ఈసారి మ‌హిళ‌ల విభాగంలో ఇద్ద‌రు బంగ్లాదేశ్(Bangladesh) క్రికెట‌ర్లు పోటీ ప‌డుతున్నారు. బంగ్లా నుంచి న‌హిదా అక్త‌ర్(Nahida Akter), ఫ‌ర్గానా హ‌క్(Fargana Hoque) నామినేట్ అయ్యారు. వీళ్ల‌తో పాటు పాకిస్థాన్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్న‌ర్ స‌దియా ఇక్బాల్‌(Sadia Iqbal) కూడా పోటీలో నిలిచింది.

బంగ్లాదేశ్ స్పిన్ సెన్షేష‌న్ న‌హిదా న‌వంబ‌ర్‌లో జ‌రిగిన పాకిస్థాన్ సిరీస్‌లో అద‌ర‌గొట్టింది. మూడు వ‌న్డేల సిరీస్‌లో న‌హిదా త‌న సంచ‌ల‌న స్పెల్‌తో 7 వికెట్లు తీసింది. దాంతో బంగ్లా 2-1తో సిరీస్ సొంతం చేసుకుంది. ఇక 30 ఏండ్ల ఫ‌ర్గాన ఇదే సిరీస్‌లో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచింది. ఈ కుడి చేతివాటం బ్యాట‌ర్ 36.62 స‌గటుతో 110 ప‌రుగులు చేసింది.

