December 7, 2023 / 03:16 PM IST

Dunki Movie Trailer | ఈ ఏడాది ‘పఠాన్’, ‘జవాన్’ సినిమాల‌తో తిరుగులేని విజయాన్నందుకున్న షారుఖ్ ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో ‘డంకీ’ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ రాజ్ కుమార్ హిరాణీ (Raj Kumar Hirani) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. తాప్సీ పన్ను (Tapsee Pannu) హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఇక ఈ సినిమా డిసెంబ‌ర్ 22న ప్ర‌భాస్ సలార్‌కు పోటీగా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన డంకీ డ్రాప్ 1, డ్రాప్ 2, 3 లు ప్రేక్ష‌కుల‌ను తెగ ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇక సినిమా విడుద‌ల తేదీ దగ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా ఓవ‌ర్సీస్‌ (Overseas) అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కు సంబంధించి బిగ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది. ‘డంకీ’ ఓవ‌ర్సీస్‌ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ (Dunki Movie Advance Bookings) ఈరోజు ఉద‌యం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిన‌ట్లు చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్లడించింది. ఇక ఈ సినిమా చూసేందుకు ఆడియెన్స్, ఫ్యాన్స్​ ఎగబడుతుండ‌గా.. ఓవ‌ర్సీస్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలోనే పెద్ద మొత్తంలో కలెక్షన్లు వస్తాయని చిత్రబృందం ధీమాగా ఉంది.

SRK – RAJKUMAR HIRANI: ‘DUNKI’ ADVANCE BOOKINGS COMMENCE IN OVERSEAS… #YRF commences advance bookings of #Dunki in international markets… In *cinemas* [Thursday] 21 Dec 2023.#Dunki #SRK #Taapsee #VickyKaushal #RajkumarHirani #JioStudios #GauriKhan pic.twitter.com/VeMgoslTJH

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 7, 2023