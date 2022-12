Stadium 974 | కనుమరుగవనున్న స్టేడియం 974.. చివరిసారి చూసేయండి..!

December 6, 2022 / 12:03 PM IST

Stadium 974 | ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ కోసం ఖతార్‌ నిర్మించిన 8 స్టేడియాల్లో ‘స్టేడియం 974’ది వినూత్న శైలి. ఖతార్‌ అంతర్జాతీయ టెలిఫోన్‌ కోడ్‌ను సూచించడంతో పాటు స్టేడియం నిర్మాణం కోసం ఏకంగా 974 షిప్పింగ్‌ కంటెనర్లను వాడారు. దోహా పోర్ట్‌ ప్రాంతంలో నిర్మించిన ఈ మైదానం త్వరలో కనుమరుగుకానున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ స్టేడియాన్ని ప్రపంచకప్‌ ముగిసిన తర్వాత కూలగొట్టనున్నట్లు ఇప్పటికే అక్కడి అధికారులు ప్రకటించారు.

కాగా, తాజాగా స్టేడియానికి సంబంధించిన వీడియోను ఫిఫా వరల్డ్‌ కప్‌ అభిమానులతో పంచుకుంది. ‘త్వరలో కూలిపోబోతున్న ఈ స్టేడియాన్ని ఒకసారి చూడండి..’ అంటూ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

Built with 974 shipping containers. the stadium can be fully dismantled and re-purposed post-event 🧱

Take a look at Stadium 974 🏟️ #FIFAWorldCup #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2022