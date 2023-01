Sudarsan Pattnaik | ఈ హాకీ స్టిక్‌ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దది

January 11, 2023 / 04:42 PM IST

Sudarsan Pattnaik | 2023 పురుషుల ఎఫ్ఐహెచ్ హాకీ వరల్డ్ కప్‌కు ఒడిశా ఆతిథ్యమిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. భువనేశ్వర్‌లోని కళింగ స్టేడియం, రూర్కెలాలోని బిర్సా ముండా ఇంటర్నేషనల్ హాకీ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్‌లకు వేదికగా నిలవనున్నాయి. జనవరి 13 నుంచి 29 వరకు పోటీలు జరుగుతాయి. ఈ పోటీలకు మరో రెండు రోజులు మాత్రమే సమయం ఉండటంతో.. ప్రముఖ సాండ్‌ ఆర్టిస్ట్‌ సుదర్శన్ పట్నాయక్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హాకీ స్టిక్‌ను రూపొందించారు.

కటక్‌లోని మహానది తీరంలో తీర్చిదిద్దిన ఈ హాకీ స్టిక్.. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దదని సుదర్శన్‌ పట్నాయక్‌ తెలిపారు. ఇది 105 అడుగుల పొడవు ఉందని.. దీని తయారీకి 5,000 హాకీ బాల్స్, ఐదు టన్నుల ఇసుకను ఉపయోగించినట్లు చెప్పారు. 15 మంది విద్యార్థుల సాయంతో రెండు రోజుల్లో దీన్ని రూపొందించినట్లు వివరించారు. ఈ అతిపెద్ద హాకీ స్టిక్‌కు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.

