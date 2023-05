May 16, 2023 / 09:31 PM IST

IPL 2023 : ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిలవాలంటే గెల‌వక త‌ప్ప‌ని మ్యాచ్‌లో మార్క‌స్ స్టోయినిస్(89 నాటౌట్ : 47 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు) దంచి కొట్టాడు. అర్ధ శ‌త‌కంతో లక్నోకు పోరాడే స్కోర్ అందించాడు. దాంతో ల‌క్నో 3 వికెట్ల న‌ష్టానికి 177 ప‌రుగులు చేసింది. రిటైర్డ్ హ‌ర్ట్‌గా మైదానం వీడిన కృనాల్ పాండ్యా(49) అత‌డికి స‌హ‌కారం అందించాడు.

