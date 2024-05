Srh Team Has So Much Possitives In Ipl 2024

IPL 2024 | పాతాళం నుంచి ఫైన‌ల్‌కు.. సన్‌రైజ‌ర్స్ ఆట మారిందిలా..!

IPL 2024 : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్ ఫైన‌ల్లో దారుణ ఓట‌మి స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌ (Sunrisers Hyderabad)కు మింగుడుప‌డ‌నిదే. ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో అట్ట‌డుగ‌ను నిలిచిన హైద‌రాబాద్ ఈసారి సంచ‌ల‌న విజ‌యాల‌తో ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. గ‌త ఏడాదితో పోల్చితే ఇది గొప్ప విజ‌య‌మే అంటున్నారు విశ్లేష‌కులు.

May 27, 2024 / 06:46 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్ ఫైన‌ల్లో దారుణ ఓట‌మి స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌(Sunrisers Hyderabad)కు మింగుడుప‌డ‌నిదే. లీగ్ ద‌శ‌లో, క్వాలిఫ‌య‌ర్ 1లో, ఆఖ‌రికి టైటిల్ పోరులోనూ కోల్‌క‌తా గండాన్ని ప్యాట్ క‌మిన్స్ సేన దాట‌లేక‌పోయింది. చెపాక్ స్టేడియం(Chepauk Stadium)లో హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్ల చెత్తాట చూసిన అభిమానులంతా లీగ్ ద‌శ‌లో రికార్డులు బ‌ద్ధ‌లు కొట్టిన జ‌ట్టేనా ? అని ఆశ్చ‌ర్యపోయారు. స‌మిష్టి వైఫ‌ల్యంతో ట్రోఫీ చేజార్చుకున్న ఆరెంజ్ ఆర్మీ.. ఈ సీజ‌న్‌లో మ‌ర్చిపోలేని బ్యాటింగ్ విన్యాసాల‌కు కేరాఫ్ అయింది. ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో అట్ట‌డుగ‌ను నిలిచిన హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు ఈసారి సంచ‌ల‌న విజ‌యాల‌తో ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. ర‌న్న‌ర‌ప్‌గా నిల‌వ‌డం గ‌త ఏడాదితో పోల్చితే గొప్ప విజ‌య‌మే అంటున్నారు విశ్లేష‌కులు.

ఐపీఎల్ మాజీ చాంపియ‌న్ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ టైటిల్‌కు అడుగు దూరంలో బొక్క‌బోర్లాప‌డింది. టేబుల్ టాప‌ర్ కోల్‌క‌తా ధాటికి నిల‌వలేక భారీ ఓట‌మితో క‌ప్పు చేజార్చుకుంది. 2016లో డేవిడ్ వార్న‌ర్ సార‌థ్యంలో చాంపియ‌న్‌గా అవ‌త‌రించిన స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ఆట ఆ త‌ర్వాత అధ్వాన్నంగా మారింది. 2023 ఎడిష‌న్‌లో పాతాళంలో నిలిచిన‌ స‌న్‌రైజ‌ర్స్ ఆట‌ ఒక్క సీజ‌న్‌తో మారిపోయింది.

హెడ్‌కోచ్‌గా వెటోరీ

ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో జ‌ట్టు దారుణ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో చిర్రెత్తుకొచ్చిన యాజ‌మాన్యం బ్యాటింగ్ కోచ్ బ్రియాన్ లారా (Brian Lara)పై వేటు వేసిన మేనేజ్‌మెంట్..హెడ్‌కోచ్‌గా న్యూజిలాండ్ మాజీ సార‌థి డేనియల్ వెటోరీ(Daniel Vettori)ని మించింది. మినీ వేలంలో రూ.20 కోట్లు పెట్టి ప్యాట్ క‌మిన్స్‌ (Pat Cummins)ను, ట్రావిస్ హెడ్‌(Travis Head)ల‌ను కొన‌డం క‌లిసొచ్చింది. వీరిద్ద‌రి రాక‌తో ఆరెంజ్ ఆర్మీ దూకుడుకు చిరునామాగా మారింది. ఇక ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శ‌ర్మల మెరుపు బ్యాటింగ్‌కు.. హెన్రిచ్ క్లాసెన్, మ‌ర్క్‌ర‌మ్, షాబాద్‌ల క్లాస్ ఇన్నింగ్స్ తోడ‌వ్వ‌డం హైద‌రాబాద్‌కు రికార్డు బ్రేక‌ర్ ట్యాగ్ తీసుకొచ్చాయి.

You Made us Proud Says Kavya Maran!pic.twitter.com/RU7VHZAXBw — SunRisers OrangeArmy Official (@srhfansofficial) May 27, 2024

ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో ఊచ‌కోత‌

ఉప్ప‌ల్ స్టేడియంలో ముంబై ఇండియ‌న్స్ బౌల‌ర్ల‌ను హెడ్, అభిషేక్‌లు ఉతికారేయ‌గా.. క్లాసెన్, మ‌ర్క్‌ర‌మ్‌లు అర్ధ శ‌త‌కాలతో హోరెత్తించారు. దాంతో క‌మిన్స్ సేన 13 ఏండ్ల క్రితం ఆర్సీబీ పేరిట ఉన్న అత్య‌ధిక స్కోర్(272) రికార్డును బ‌ద్ధ‌లు కొట్టేసింది. అనంత‌రం చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో మ‌రోసారి స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బ్యాట‌ర్లు పూన‌కాలు వ‌చ్చిన‌ట్టు చెల‌రేగారు.

హెడ్ సుడిగాలిలా సెంచ‌రీ బాదేయ‌గా.. క్లాసెన్ ఖ‌త‌ర్నాక్ ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌డంతో హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టు 287 ర‌న్స్ కొట్టి రికార్డు స్కోర్‌ను మ‌రోసారి బ్రేక్ చేసింది. దాంతో, ఒక‌ద‌శ‌లో టాస్ గెలిచి క‌మిన్స్ బృందానికి ఫ‌స్ట్ బ్యాటింగ్ ఇవ్వాలంటే ప్ర‌త్య‌ర్థి జ‌ట్లు భ‌య‌ప‌డిపోయాయి. అలాంటిది ప్లే ఆఫ్స్ వ‌చ్చేస‌రికి స‌న్‌రైజ‌ర్స్ టాప్ గ‌న్స్ ఒక్క‌టీ పేల‌లేదు.

బ్యాటింగ్‌నే న‌మ్ముకొని..

క్వాలిఫ‌య‌ర్ 1లో, క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2లో.. ఆఖ‌రికి ఫైన‌ల్లోనూ ఓపెన‌ర్లు హెడ్, అభిషేక్‌లు తీవ్రంగా నిరాశ‌ప‌రిచారు. దాంతో, మిగ‌తావాళ్లు సైతం దంచ‌లేక డగౌట్ చేరారు. సీజ‌న్ ఆసాంతం బ్యాటింగ్‌నే న‌మ్ముకోవ‌డం నాకౌట్ మ్యాచుల్లో హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టును ఘోరంగా దెబ్బ‌తీసింది. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ బౌలింగ్ యూనిట్‌కు బ‌ల‌మైన‌ వెట‌ర‌న్ పేస‌ర్ భువ‌నేశ్వ‌ర్ ఈ సీజ‌న్‌లో విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు.

న‌ట‌రాజ‌న్ ఒక్క‌డే వికెట్లు తీయ‌గా.. రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌తో జ‌రిగిన క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2లో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్న‌ర్లు షాబాజ్, అభిషేక్‌లు సంచ‌ల‌న స్పెల్‌తో జ‌ట్టును గెలిపించారు. ఫైన‌ల్లో కోల్‌క‌తాపై హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్లు ప్ర‌తీకారంతో చెల‌రేగిపోతార‌నుకుంటే స్టార్క్ తొలి ఓవ‌ర్లోనే వికెట్ తీయ‌డంతో అంద‌రూ ఒత్తిడికి లోన‌య్యారు. కొట్టింది 113 ప‌రుగులే అయినా.. బౌలింగ్‌లోనూన‌ క‌నీస పోరాటం చేయ‌కుండానే స‌న్‌రైజ‌ర్స్ జ‌ట్టు అప్ప‌నంగా కోల్‌క‌తాకు ట్రోఫీని అందించింది.

Respect for @SunRisers. One bad game doesn’t define the exceptional season you’ve had in any way. Some unforgettable performances, and a top #TATAIPL2024 season for the men in orange 🧡 https://t.co/mSyf4T5M8p — KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 26, 2024



ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ పేరు మార్మోగేలా చేసిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి కావ్యా మార‌న్ అభినంద‌నలు చెప్పింది. ఫైన‌ల్లో ఓట‌మి బాధ‌లో ఉన్న జ‌ట్టు స‌భ్యుల‌తో మాట్లాడిన ఆమె మిమ్మ‌ల్ని చూసి గ‌ర్వ‌ప‌డుతున్నాం అని చెప్పింది. ఈ సీజ‌న్‌లో ఆట‌తోనే కాకుండా మంచి ప్ర‌వ‌ర్త‌న‌తోనూ ఆరెంజ్ ఆర్మీ ప‌లు అవార్డులు కొట్టేసింది.

Runner up: SRH

Fair Play award: SRH

Best pitch & ground: Hyderabad

Most sixes: Abhishek Sharma

Most fours: Travis Head

Emerging Player: Nitish Kumar Reddy A Proud season for Orange Army 🧡 from 10th in IPL 2023 to making a strong comeback & qualifying into final in IPL 2024. pic.twitter.com/kwAOb3xJtj — SunRisers OrangeArmy Official (@srhfansofficial) May 27, 2024

