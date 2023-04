April 15, 2023 / 11:34 PM IST

IPL 2023 : పంజాబ్ కింగ్స్(Punjab Kings) అద‌ర‌గొట్టింది. వ‌రుస ఓట‌ముల నుంచి తేరుకొని మూడో విజ‌యం సాధించింది. ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్‌ను 2 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఆల్‌రౌండ‌ర్ సికింద‌ర్ ర‌జా(57, 41 బంతులు) హాఫ్ సెంచ‌రీతో మెరిశాడు. షారుక్ ఖాన్(19)చివ‌ర్లో దంచి కొట్టడంతో పంజాబ్ మ‌రో మూడు బంతులు ఉండ‌గానే మ్యాచ్ గెలిచింది. ల‌క్నోకు ఇది రెండో ఓట‌మి.

160 లక్ష్య ఛేద‌న‌లో యుధ్‌విర్ సింగ్ దెబ్బ‌కు పంజాబ్ రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. వ‌రుస ఓవ‌ర్ల‌లో అత‌ను ఓపెన‌ర్ అథ‌ర్వ తైడే (0), ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్ (4)ను ఔట్ చేశాడు. ధాటిగా ఆడుతున్న‌మాథ్యూ షార్ట్(34) మూడో వికెట్‌గా వెనుదిరిగాడు. సామ్ క‌ర‌ణ్(6) విఫ‌ల‌మ‌య్యాడు. అప్ప‌టికి పంజాబ్ స్కోర్ 112/6. ఆ త‌ర్వాత సికింద‌ర్ ర‌జా(57), షారుక్ ఖాన్(19) జ‌ట్టును గెలిపించే బాధ్య‌త తీసుకున్నారు. ల‌క్నో బౌల‌ర్ల‌లో ర‌వి బిష్ణోయ్ రెండు వికెట్లు తీశాడు. కృనాల్ పాండ్యా, కే గౌత‌మ్, త‌లా ఒక వికెట్ తీశారు.

