January 26, 2024 / 03:09 PM IST

Match Fixing: ఇటీవలే మూడో పెండ్లి చేసుకున్న పాకిస్తాన్‌ వెటరన్‌ ఆల్‌ రౌండర్‌ షోయభ్‌ మాలిక్‌ చిక్కుల్లో పడ్డాడు. పెళ్లైన మరుసటి రోజే బంగ్లాదేశ్‌లో జరుగుతున్న బంగ్లాదేశ్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (బీపీఎల్‌)లో ఆడేందుకు వెళ్లిన అతడిపై మ్యాచ్‌ ఫిక్సింగ్‌ ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. బీపీఎల్‌లో ఫార్చ్యూన్‌ బరిషల్‌ తరఫున ఆడిన మాలిక్‌.. ఖుల్నా టైగర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో వరుసగా మూడు నోబాల్స్‌ వేయడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఈ ఆరోపణలతో ఫార్చ్యూన్‌ జట్టు మాలిక్‌ బీపీఎల్‌ కాంట్రాక్టును రద్దు చేయడం గమనార్హం.

ఖుల్నా టైగర్స్‌తో మ్యాచ్‌లో భాగంగా నాలుగో ఓవర్‌ వేసిన మాలిక్‌.. ఆ ఓవర్లో వరుసగా మూడు నోబాల్స్‌ వేశాడు. ఈ ఓవర్లో 18 పరుగులొచ్చాయి. అయితే స్పిన్నర్లు నోబాల్స్‌ వేయడం వింతేమీ కాకపోయినా వరుసగా మూడుసార్లు నోబాల్స్‌ విసరడం అనుమానాలను రేకెత్తించింది. అదీగాక 41 ఏండ్ల మాలిక్‌కు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌తో పాటు ఫ్రాంచైజీ లీగ్‌లలో ఆడిన అనుభవం పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ వరుసగా మూడు నోబాల్స్‌ వేయడంతో ఇది కచ్చితంగా ఫిక్సింగేనని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

3 no-balls and 18 runs in one over. Not the best outing this week for Shoaib Malik. . . #BPL2024 #BPLonFanCode #ShoaibMalik pic.twitter.com/PNmHeOqgJq

మాలిక్‌పై ఫిక్సింగ్‌ ఆరోపణలు రావడంతో ఫార్చ్యూన్‌ వేగంగా చర్యలకు దిగింది. ఇదే విషయమై బంగ్లాదేశ్‌ క్రీడా జర్నలిస్టు ఒకరు ఈ విషయాన్ని ఖాయం చేశాడు. ఫార్చ్యూన్‌ టీమ్‌ ఓనర్‌ మిజానుర్‌ రెహ్మాన్‌ కూడా దీనిని ధృవీకరించాడు. బీపీఎల్‌ – 2024 సీజన్‌లో మాలిక్‌ మూడు మ్యాచ్‌లు మాత్రమే ఆడాడు. ఇక ఇటీవలే సానియా మీర్జాతో బంధం తెంచుకుని పాక్‌ వర్ధమాన నటి సనా జావేద్‌ను మూడో వివాహం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే.

🚨 BREAKING: Fortune Barisal has terminated the contract of Shoaib Malik on the suspicion of “fixing”. During a recent match, Malik, who is a spinner, bowled three no balls in one over. Mizanur Rahman, the team owner of Fortune Barishal, has confirmed the news. #BPL2024 pic.twitter.com/wOh6yE6hoT

— Syed Sami (@MrSyedSami) January 26, 2024