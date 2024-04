April 4, 2024 / 11:21 PM IST

IPL 2024 GT vs PBKS : ఐపీఎల్ 17వ సీజ‌న్‌లో మ‌రో ఉత్కంఠ పోరు.. అహ్మ‌దాబాద్‌లో భారీ స్కోర్లు న‌మోదైన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్(punjab kings) అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. శ‌శాంక్ సింగ్‌(61 నాటౌట్) అస‌మాన పోరాటానికి.. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ అశుతోష్ శ‌ర్మ‌(31) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ తోడ‌వ్వ‌డంతో 3 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. భారీ ఛేద‌న‌లో టాపార్డ‌ర్ విఫ‌లమైనా.. మిడిలార్డ‌ర్ ప‌ట్టువ‌ద‌ల‌ని విక్రమార్కుల్లా పోరాడారు. శ‌శాంక్, అశుతోష్‌లు సిక్స‌ర్ల‌తో హోరెత్తించి లక్ష్యాన్ని క‌రిగించారు. దాంతో, గుజ‌రాత్ అనూహ్యంగా ఓట‌మిపాలైంది.

ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ పోరాటాల‌తో ఉత్కంఠ రేపిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ అద‌ర‌గొట్టింది. గుజ‌రాత్‌ను సొంత మైదానంలో చిత్తు చేసింది. ద‌ర్శ‌న్ న‌ల్కంద వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో పంజాబ్ విజ‌యానికి 7 ప‌రుగులు కావాలి. తొలి బంతిని లాంగాఫ్‌లో ఆడిన అశుతోష్ ర‌షీద్ చేతికి చిక్కాడు. ఆ త‌ర్వాత బంతి వైడ్‌. మూడో బంతికి సింగిల్ వ‌చ్చింది. నాలుగో బంతిని శశాంక్ బౌండ‌రీకి త‌ర‌లించాడు. రెండు బంతుల‌కు ఒక్క ర‌న్ అవ‌స‌ర‌మైంది. అప్పుడు లెగ్‌బై తీయ‌డంతో పంజాబ్ సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది.

50 runs required from 27 deliveries 😮

Which way is this headed? ↔️

Can Shashank Singh pull it off? He is currently unbeaten on 48

Follow the Match ▶️ https://t.co/0Sy2civoOa #TATAIPL | #GTvPBKS pic.twitter.com/pPIlJmXXCL

— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2024