February 7, 2024 / 04:52 PM IST

Sachin Dhas : అండ‌ర్ 19 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ సెమీఫైన‌ల్లో భార‌త జ‌ట్టు విజ‌యం అనంత‌రం స‌చిన్ ధాస్(Sachin Dhas) పేరు మార్మోగిపోతోంది. జూనియ‌ర్ స‌చిన్ దొరికేశాడంటూ ఫ్యాన్స్ సంబుర‌ప‌డిపోతున్నారు. భార‌త లెజెండ్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ (Sachin Tendulkar) పేరు పెట్టుకున్న ఈ కుర్రాడు ఒత్తిడిలోనూ విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 96 ప‌రుగుల‌తో స‌ఫారీ జ‌ట్టు ఫైన‌ల్ క‌ల‌ల్ని క‌ల్ల‌లు చేశాడు. కెప్టెన్ ఉద‌య్ స‌హ‌ర‌న్‌ (Uday Saharan)తో క‌లిసి ఐదో వికెట్‌కు 171 ర‌న్స్ జోడించాడు.

ఈ మ్యాచ్‌లో అత‌డు నాన్‌స్ట్ర‌యిక్‌లో నిల్చొన్న తీరు.. అచ్చం 2011 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ సెమీస్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో మ్యాచ్‌లో స‌చిన్ నిల్చున్న విధంగానే ఉంది. దాంతో, ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీ పంజాబ్ కింగ్స్ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో ఉన్న‌ ఇద్ద‌రు స‌చిన్‌ల ఫొటోల‌ను సోష‌ల్‌మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇంకేముంది ఆ ఫొటో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది.

Sachin standing tall in a World Cup Semi-Final. We have seen this before. 🤩#INDvSA #U19WorldCup pic.twitter.com/nNPavQMkpg

— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) February 6, 2024