RR vs CSK | తడబడిన చెన్నై.. రాజస్థాన్ టార్గెట్ ఎంతంటే?

May 20, 2022 / 09:26 PM IST

రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో చెన్నై బ్యాటింగ్ లైనప్ తడబడింది. మొయీన్ అలీ (93) ధాటిగా ఆడినప్పటికీ.. అతనికి ఎవరి నుంచి సరైన సహకారం లభించలేదు. ఆరంభంలోనే రుతరాజ్ గైక్వాడ్ (2) పెవిలియన్ చేరగా.. పవర్‌ప్లే ముగిసిన కాసేపటికే డెవాన్ కాన్వే (16) కూడా అవుటయ్యాడు. ఇలాంటి సమయంలో ఇన్నింగ్స్ నిర్మిస్తాడనుకున్న జగదీశన్ (1), రాయుడు (3) కూడా విఫలమయ్యారు.

దీంతో అలీకి జత కలిసిన కెప్టెన్ ధోనీ (26) మరో వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్తగా ఆడాడు. అయితే ఇన్నింగ్స్ వేగం పెంచే క్రమంలో చాహల్ బౌలింగ్‌లో అవుటయ్యాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్ తొలి బంతికే భారీ షాట్ ఆడబోయిన అలీ కూడా పెవిలియన్ చేరాడు. చివర్లో మిచెల్ శాంట్నర్ (1 నాటౌట్), సిమర్‌జీత్ సింగ్ (3 నాటౌట్) పరుగులు చేశారు. దీంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లు ముగిసే సరికి చెన్నై జట్టు 6 వికెట్ల నష్టానికి 150 పరుగులు చేసింది.

