March 8, 2024 / 12:07 PM IST

Rohit Sharma : టీమిండియా కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(Rohit Sharma) క్రీజులోకి వ‌చ్చాడంటే సిక్స‌ర్ల మోత మోగాల్సిందే. విధ్వంసక‌ ఇన్నింగ్స్‌ల‌కు పెట్టింది పేరైన హిట్‌మ్యాన్ ధ‌ర్మ‌శాల టెస్టు(Dharmashala Test)లో త‌న బ్యాట్ ప‌వ‌ర్ చూపిస్తూ ‘రికార్డు బ్రేకింగ్ సెంచ‌రీ’ బాదాడు. ఇంగ్లండ్ బౌలింగ్ ద‌ళాన్ని చీల్చిచెండాడుతూ 12వ టెస్టు సెంచ‌రీ సాధించాడు.

దాంతో, హిట్‌మ్యాన్ ప‌లు రికార్డులు బ్రేక్ చేశాడు. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 48 శ‌త‌కంతో అత‌డు హెడ్‌కోచ్ రాహుల్ ద్ర‌విడ్(Rahul Dravid) రికార్డు స‌మం చేశాడు. అంతేకాదు ఓపెన‌ర్‌గా ఎక్కువ శ‌త‌కాలు బాదిన మూడో ఆట‌గాడిగా రోహిత్ మ‌రో రికార్డు త‌న పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

Of hundreds and celebrations! 👏 🙌

వెస్టిండీస్ మాజీ డాషింగ్ ఓపెన‌ర్ క్రిస్ గేల్‌ (Chris Gayle)ను రోహిత్ దాటేశాడు. ఈ జాబితాలో డేవిడ్ వార్న‌ర్ 49 సెంచరీల‌తో టాప్‌లో ఉండ‌గా.. భార‌త లెజెండ్ స‌చిన్ టెండూల్క‌ర్ 45 శ‌త‌కాల‌తో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు.

💯 for Rohit Sharma! 🙌

His 12th Test ton! 👏

Talk about leading from the front 👍 👍

Follow the match ▶️ https://t.co/jnMticF6fc #TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/LNofJNw048

— BCCI (@BCCI) March 8, 2024