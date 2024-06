June 5, 2024 / 10:57 PM IST

IND vs IRE : టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో టీమిండియా(Team India) అదిరే బోణీ కొట్టింది. న్యూయార్క్ వేదిక‌గా ఐసీసీ ట్రోఫీ వేట‌ను ఘ‌నంగా మొద‌లెట్టింది. తొలి పోరులోనే ఆల్‌రౌండ్ షోతో పసికూన‌ ఐర్లాండ్‌(Ireland)ను రోహిత్ సేన‌ 8 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. మొద‌ట‌ వైస్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా(3/27) బంతితో చెల‌రేగ‌గా.. అటు పిమ్మ‌ట స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో సార‌థి రోహిత్ శ‌ర్మ‌(52 రిటైర్డ్ హ‌ర్ట్) అర్ధ సెంచ‌రీతో ర‌ఫ్పాడించాడు. ఇక‌ 523 రోజుల త‌ర్వాత అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడిన రిష‌భ్ పంత్(36 నాటౌట్) ఫ‌టాఫ‌ట్ ఆడి జ‌ట్టును గెలిపించాడు. ఈ విజ‌యంతో భార‌త జ‌ట్టు రెండు పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.

పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ ఫేవ‌రెట్ల‌లో ఒక‌టైన భార‌త్ మెగా టోర్నీని విజ‌యంతో ప్రారంభించింది. తొలి పోరులో ఐర్లాండ్‌పై సంపూర్ణ ఆధిప‌త్యం ప్ర‌ద‌ర్శిస్తూ సూప‌ర్ విక్ట‌రీ కొట్టింది. తొలుత ప్ర‌త్య‌ర్థిని స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కు క‌ట్ట‌డి చేసిన టీమిండియా ఛేద‌న‌లో 22 వ‌ద్ద‌ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ఓపెన‌ర్‌గా వ‌చ్చిన విరాట్ కోహ్లీ(1) మార్క్ అడైర్ బౌలింగ్‌లో భారీ షాట్ ఆడి బౌండ‌రీ వ‌ద్ద జెంజ‌మిన్ చేతికి దొరికాడు. అనంత‌రం మూడో స్థానంలో క్రీజులోకి వ‌చ్చిన‌ రిష‌భ్ పంత్(36 నాటౌట్), రోహిత్ శ‌ర్మ‌(52)లు కీల‌క భాగ‌స్వామ్యం నెల‌కొల్పారు. రోహిత్ జ‌త‌గా క‌లిసిన పంత్ త‌న మార్క్ షాట్ల‌తో అలరించాడు.

జోష్ లిటిల్ వేసిన 8వ ఓవ‌ర్లో హిట్‌మ్యాన్ వ‌రుస‌గా రెండు సిక్స‌ర్లు బాద‌డంతో జ‌ట్టు స్కోర్ 60 దాటింది. వీళ్లిద్ద‌రూ రెండో వికెట్‌కు 54 ర‌న్స్ జోడించి ల‌క్ష్యాన్ని క‌రిగించారు. మార్క్ అడైర్ ఓవ‌ర్లో బౌండ‌రీతో అర్ధ శ‌త‌కం సాధించిన రోహిత్.. భుజం నొప్పితో రిటైర్డ్ హ‌ర్ట్‌గా డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కు వెళ్లిపోయాడు. ఆ త‌ర్వాత మిస్ట‌ర్ 360 సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(2) సైతం స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిరిగినా శివం దూబే(0), పంత్‌లు లాంఛ‌నాన్ని ముగించారు. మెక్‌కార్తీ వేసిన 13వ ఓవ‌ర్లో పంత్ రివ‌ర్స్ స్వీప్ సిక్స‌ర్ బాద‌డంతో టీమిండియా 8 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. అద్భుత గ‌ణాంకాల‌తో ఐర్లాండ్ న‌డ్డి విరిచిన జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(2/6)కు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్’ అవార్డు ద‌క్కింది.

టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ తొలి మ్యాచ్‌లో భార‌త పేస‌ర్లు ప్ర‌తాపం చూపించారు. న్యూయార్క్ స్టేడియంలో వంద‌లాది మంది అభిమానుల స‌మ‌క్షంలో ప‌సికూన‌ ఐర్లాండ్‌ను వ‌ణికించారు. బౌన్స్, స్లో బాల్‌తో హార్దిక్ పాండ్యా(327), అర్ష్‌దీప్ సింగ్(234), జ‌స్ప్రీత్ బుమ్రా(26)ల విజృంభించ‌గా ఐరిష్ బ్యాట‌ర్లు డ‌గౌట్‌కు క్యూ క‌ట్టారు.

ఒక‌ద‌శ‌లో 60 లోపే ఆలౌట్ అవుతుంద‌నిపించిన ఐరిష్ జ‌ట్టును గెరాత్ డెలానీ(26), జోష్ లిటిల్(14)లు ఆదుకున్నారు. తొమ్మిదో వికెట్‌కు 27 ర‌న్స్ జోడించి జ‌ట్టుకు గౌర‌వ‌ప్ర‌ద‌మైన స్కోర్ అదించారు. అర్ష్‌దీప్ వేసిన 16వ ఓవ‌ర్లో డెలానీ ఫోర్, సిక్స్‌, ఫోర్ బాది స్కోర్ 90 దాటించాడు.

