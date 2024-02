February 24, 2024 / 11:07 PM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ రెండో సీజ‌న్‌(WPL 2024)లో రెండో మ్యాచ్ సైతం ఆద్యంతం ఉత్కంఠ‌గా సాగింది. చివ‌రి ఓవ‌ర్ వ‌ర‌కూ అభిమానుల‌ను మునివేళ్ల‌పై నిల‌బెట్టిన మ్యాచ్‌లో రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB) అద్భుత విజ‌యం సాధించింది. శ‌నివారం యూపీ వారియ‌ర్స్‌తో సొంత మైదానంలో జ‌రిగిన తొలి మ్యాచ్‌లో 2 ప‌రుగుల తేడాతో గెలిచింది. తొలుత రీచా ఘోష్‌(62), స‌బ్బినేని మేఘ‌న దంచి కొట్ట‌గా.. ఆ త‌ర్వాత శోభ‌నా ఆశ బంతితో విజృంభించి ఐదు వికెట్లు తీసింది. భారీ ఛేద‌న‌లో చివ‌రి దాకా పోరాడిన యూపీ ఒత్తిడికి చిత్తైంది.

ఆర్సీబీ నిర్దేశించిన 158 ప‌రుగ‌ల ఛేద‌న‌లో ఆదిలోనే ఓపెన‌ర్ అలీసా హేలీ(5) వికెట్ కోల్పోయిన యూపీని ఓపెన‌ర్ వ్రిందా దినేశ్‌(18), త‌హ్లియా మెక్‌గ్రాత్‌(22) ఆదుకున్నారు. అయితే.. శోభ‌నా ఆశ ఒకే ఓవ‌ర్లో ఈ ఇద్ద‌రినీ ఔట్ చేసింది.

