RCB vs KKR | టాస్ గెలిచిన బెంగళూరు.. బౌలింగ్ ఎంచుకున్న డుప్లెసిస్

March 30, 2022 / 07:15 PM IST

ఐపీఎల్‌లో ఇంట్రస్టింగ్ మ్యాచ్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ సీజన్‌ను ఓటమితో ఆరంభించిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, విజయంతో ప్రారంభించిన కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ఢీ అంటే ఢీ అంటున్నాయి. డీవై పాటిల్ స్పోర్ట్స్ అకాడమీ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో ఆర్సీబీ కెప్టెన్ ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ టాస్ గెలిచాడు. మంచు ప్రభావం వంటి వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు.

‘‘నేను పిచ్ ఎక్స్‌పర్ట్ కాదు. కానీ ఈ పిచ్ చూస్తుంటే.. తర్వాత మంచు ప్రారంభం కాగానే బంతి మరికొంచెం స్కిడ్ అవుతుందని అనిపిస్తోంది’’ అని డుప్లెసిస్ అన్నాడు. జట్టులో ఎటువంటి మార్పూ చేయలేదని, పంజాబ్‌తో ఆడిన జట్టుతోనే బరిలో దిగుతున్నట్లు చెప్పాడు. తాను టాస్ గెలిస్తే తనైనా సరే బౌలింగ్ ఎంచుకునే వాడినని శ్రేయాస్ అన్నాడు.

అలాగే జట్టులో శివమ్ మావి స్థానంలో టిమ్ సౌథీ వచ్చినట్లు చెప్పాడు. లాస్ట్ మ్యాచ్‌లో ముగ్గురు విదేశీ ఆటగాళ్లతోనే బరిలో దిగామని, ఈ మ్యాచ్‌లో నలుగురు విదేశీ ఆటగాళ్లతో బరిలో దిగుతున్నామని చెప్పాడు.

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: ఫాఫ్ డు ప్లెసిస్ (కెప్టెన్), అనూజ్ రావత్, విరాట్ కోహ్లీ, దినేష్ కార్తీక్, షెర్‌ఫానె రూథర్‌ఫోర్డ్, డేవిడ్ విల్లీ, షాబాజ్ అహ్మద్, వానిందు హసరంగ, హర్షల్ పటేల్, మహమ్మద్ సిరాజ్, ఆకాష్ దీప్.

కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్: అజింక్య రహానే, వెంకటేశ్ అయ్యర్, నితీష్ రాణా, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), శామ్ బిల్లింగ్స్, షెల్డాన్ జాక్సన్, ఆండ్రీ రస్సెల్, సునీల్ నరైన్, టిమ్ సౌథీ, ఉమేష్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి.

