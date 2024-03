March 3, 2024 / 03:20 PM IST

WPL 2024 : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ రెండో సీజ‌న్‌ను విజ‌యంతో ఆరంభించిన రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు (Royal Challengers Bangalore) మ‌ళ్లీ డీలా ప‌డింది. వ‌రుస‌గా ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్, ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) చేతిలో ప‌రాజ‌యం పాలైంది. శ‌నివారం చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో ఆతిథ్య జ‌ట్టు 7 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడింది. అయితే.. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండర్ శ్రేయాంక పాటిల్(Shreyanka Patil) త‌న అద్బుత ఫీల్డింగ్‌తో ఆక‌ట్టుకుంది.

సోఫీ డెవిన్ వేసిన‌ ఆరో ఓవ‌ర్లో ఆఖ‌రి బంతికి ముంబై ఓపెన‌ర్ హేలీ మాథ్యూస్(Healy Mathews) మిడాన్‌లో భారీషాట్ ఆడింది. అంద‌రూ ఆ బంతి సిక్స‌ర్ వెళ్లింది అనుకున్నారు. కానీ, ప‌రుగెత్తుతూ వెళ్లిన శ్రేయాంక సిక్స‌ర్ వెళ్లాల్సిన ఆ బంతిని ఒంటి చేత్తో అడ్డుకుంది. అయితే.. బ్యాలెన్స్ త‌ప్పిపోయి కింద ప‌డే స‌మ‌యంలో తెలివిగా బంతిని మైదానంలో ప‌డేసింది. దాంతో, మాథ్యూస్ న‌మ్మ‌శ‌క్యంకానట్టు షాక్‌లో ఉండిపోయింది. ప్ర‌స్తుతం ఆ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతోంది.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఆర్సీబీ జ‌ట్టు ఏ ద‌శ‌లోనూ భారీ స్కోర్ దిశ‌గా సాగ‌లేదు. మూడో ఓవ‌ర్లోనే డేంజర‌స్ స్మృతి మంధానా(9)ను ఇసీ వాంగ్ వెన‌క్కి పంపింది. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన స‌బ్బినేని మేఘ‌న‌(11), సోఫీ డెవిన్(9)ల‌ను సీవ‌ర్ బ్రంట్, ఇషాక్ వెన‌క్కి పంపారు. 33 ప‌రుగుల‌కే మూడు వికెట్లు కోల్పోయిన ఆర్సీబీని అలీసా పెర్రీ(44), జార్జియా వ‌రేహ‌మ్(27)లు ఆదుకున్నారు.

