December 7, 2023 / 12:51 PM IST

BAN vs NZ : సొంత‌గ‌డ్డ‌పై న్యూజిలాండ్‌(Newzealand)తో జ‌రుగుతున్న టెస్టు సిరీస్‌లో బంగ్లాదేశ్(Bangladesh) బౌల‌ర్లు జోరు కొనసాగిస్తున్నారు. తొలి టెస్టులో కివీస్ బ్యాట‌ర్ల న‌డ్డి విరిచిన బంగ్లా పేస‌ర్లు రెండో టెస్టులోనూ ఇర‌గ‌దీశారు. తొలి రోజే 5 వికెట్లు తీసి ప‌ర్యాట‌క జ‌ట్టును క‌ష్టాల్లోకి నెట్టారు. రెండో రోజు ఆ చివ‌రి ఐదు వికెట్లు తీసి మ్యాచ్‌పై ప‌ట్టుబిగించాల‌నుకున్న ఆతిథ్య జ‌ట్టుకు వ‌రుణుడు షాకిచ్చాడు. అవును మ్యాచ్ జ‌రుగుతున్న మిర్‌పూర్‌లో భారీ వ‌ర్షం కార‌ణంగా ఆట ఆల‌స్యం కానుంది.

షేర్ ఏ బంగ్లా స్టేడియంలో జ‌రుగుతున్న రెండో టెస్టులో టాస్ గెలిచిన బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ న‌జ్ముల్ హుసేన్ శాంటో బ్యాటింగ్ తీసుకున్నాడు. అయితే.. కివీస్ స్పిన్న‌ర్లు శాంట‌ర్న్, ఫిలిఫ్స్ మూడేసి వికెట్లు తీయ‌డంతో బంగ్లా 172 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌట‌య్యింది. ఆ త‌ర్వాత న్యూజిలాండ్ టాపార్డ‌ర్‌ను మిరాచ్ దెబ్బ‌కొట్టాడు.

The start of Day 2 of the second #BANvNZ Test has been delayed due to rain 🌧️

