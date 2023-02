February 5, 2023 / 04:45 PM IST

Rahul Dravid : మ‌రో నాలుగు రోజుల్లో బోర్డ‌ర్ – గ‌వాస్క‌ర్ ట్రోఫీలో భాగంగా మొద‌టి టెస్టు నాగ్‌పూర్‌లో మొద‌లుకానుంది. దాంతో, ఇప్ప‌టికే నాగ్‌పూర్ చేరుకున్న‌ భార‌త్ జ‌ట్టు స‌న్నాహ‌కాలు మొద‌లుపెట్టింది. నెట్ ప్రాక్టీస్‌లో టాప్ ఆట‌గాళ్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శ‌ర్మ‌, ఆల్‌రౌండ‌ర్ రవీంద్ర జ‌డేజా భారీ షాట్లు ఆడారు. స్పిన్న‌ర్లు ర‌విచంద్ర‌న్ అశ్విన్, కుల్దీప్ యాద‌వ్, ఫాస్ట్ బౌల‌ర్‌ సిరాజ్ బౌలింగ్‌లో ప్రాక్టీస్ చేశారు. టీమిండియా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీడియోను బీసీసీఐ ట్విట్ట‌ర్‌లో షేర్ చేసింది. ఆ వీడియోలో భార‌త ప్ర‌ధాన కోచ్ రాహుల్ ద్రవిడ్ మాట్లాడుతూ.. ‘రెండు సార్లు సుదీర్ఘ స‌మ‌యం ప్రాక్టీస్ చేశాం. దాదాపు నెల రోజుల క్రితం నుంచి మేము తొలి టెస్టుకు స‌న్న‌ద్ధ‌మ‌వుతున్నాం. ప్ర‌తి ఒక్క‌రు ఫిట్‌గా ఉన్నారు. నెల రోజులు వ‌న్డే మ్యాచ్‌ల తర్వాత టెస్టు మ్యాచ్ ఆడుతున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది’ అని ద్ర‌విడ్ తెలిపాడు.

క్యాచ్‌లు, స్లిప్ ఫీల్డింగ్‌పై ఫోక‌స్

‘భార‌త టాప్ ఆట‌గాళ్లు కోహ్లీ, రోహిత్, శుభ్‌మ‌న్ గిల్, రాహుల్ సూప‌ర్ ఫామ్‌లో ఉన్నారు. దాంతో, ప్రాక్టీస్ సెష‌న్‌లో క్యాచ్‌లు, స్లిప్ ఫీల్డింగ్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాం. ఆసీస్ సిరీస్‌లో వికెట్లు తీసేందుకు స్లిప్ ఫీల్డింగ్, క్యాచ్‌లు ఒడిసిప‌ట్టుకోవ‌డం అనేది చాలా ముఖ్యం. అందుక‌ని ప్ర‌తి ఒక్క‌రు క్యాచ్‌లు ప‌ట్ట‌డం సాధ‌న చేశారు’ అని ద్ర‌విడ్ వెల్ల‌డించాడు. ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య తొలి టెస్టు నాగ్‌పూర్‌లో ఫిబ్ర‌వ‌రి 9న ప్రారంభం కానుంది.

ఫైన‌ల్ బెర్తు కోసం

ప్యాట్ క‌మిన్స్ సారథ్యంలోని ఆస్ట్రేలియా, భార‌త ప‌ర్య‌ట‌న‌లో నాలుగు టెస్టులు ఆడ‌నుంది. అంతేకాదు వ‌ర‌ల్డ్ టెస్టు ఛాంపియ‌న్‌షిప్ (డబ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్) ముందు జ‌ర‌గుతున్న కీల‌క‌మైన సిరీస్ ఇది. ఇరుజ‌ట్ల‌కు ముఖ్యంగా భార‌త్‌కు డబ్ల్యూటీసీ ఫైన‌ల్ బెర్తు కోసం ఈ సిరీస్ చాలా ముఖ్యం. దాంతో, రెండు ప్ర‌పంచ‌స్థాయి జ‌ట్ల మ‌ధ్య పోరు ఉత్కంఠ‌భ‌రితంగా ఉండ‌నుంది. ఆసీస్ పేస్ ద‌ళాన్ని భార‌త బ్యాట‌ర్లు ఎలా ఎదుర్కొంటారు? ఉప‌ఖండ పిచ్‌ల‌పై ఆసీస్ బ్యాట‌ర్లు రాణిస్తారా? స్వ‌దేశంలో ఆస్ట్రేలియాపై మెరుగైన రికార్డును భార‌త్ కొన‌సాగిస్తుందా? అనేది త్వ‌ర‌లోనే తెలియ‌నుంది.

Preps in full swing 👌 👌 #TeamIndia hit the ground running for the #INDvAUS Test series opener in Nagpur 👍 👍 pic.twitter.com/LwJUGZ5hPp

— BCCI (@BCCI) February 5, 2023