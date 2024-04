April 4, 2024 / 08:00 PM IST

IPL 2024 GT vs PBKS : సొంత మైదానంలో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌కు భారీ షాక్. పంబాబ్ కింగ్స్ పేస‌ర్ ర‌బాడ త‌న తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే వికెట్ తీశాడు. డేంజ‌రస్ వృద్ధిమాన్ సాహా(11)ను ఔట్ చేశాడు. బౌండ‌రీతో జోరుమీదున్న సాహా ఎక్స్‌ట్రా క‌వ‌ర్స్‌లో ధావ‌న్ చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, 11 ప‌రుగుల వ‌ద్ద తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. ప్ర‌స్తుతం కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(19), కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(16)లు ఆడ‌తున్నారు. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో పంజాబ్ స్కోర్.. 52/1.

A leading edge leads to a successful catch ✅

Kagiso Rabada with the early inroads for @PunjabKingsIPL 🙌#GT 35/1 after 4 overs#TATAIPL | #GTvPBKS pic.twitter.com/WtuIzzkdMg

— IndianPremierLeague (@IPL) April 4, 2024