Virat kohli | ఎనిమిదేండ్ల నిరీక్షణకు తెర.. మూడింట రెండు శతకాలు బంగ్లాపైనే..

October 19, 2023 / 09:57 PM IST

Virat kohli | ఎనిమిదేండ్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది. ద్వైపాక్షి క సిరీస్‌లలో సెంచరీల మీద సెంచరీలు బాదుతున్న కోహ్లీ ఐసీసీ వంటి మెగా టోర్నీలలో మాత్రం ఆస్థాయిలో శతకాలు సాధించలేకపోయాడు. 2011 నుంచి వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ ఆడుతున్న కోహ్లీ (ప్రస్తుతం నాలుగోవది) కి ఇది మూడో శతకం కావడం గమనార్హం. కోహ్లీ తన తొలి సెంచరీని బంగ్లాదేశ్‌పైనే చేయగా తాజాగా మూడో సెంచరీనీ అదే జట్టు మీద సాధించాడు.

2011 వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో కోహ్లీ తొలి శతకం బాదాడు. 2011 వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌ లో భాగంగా ఢాకా వేదికగా ఇదే బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ వంద పరుగులు సాధించాడు. వన్డే ప్రపంచకప్‌ లలో కోహ్లీకి ఇదే తొలి శతకం. ఆ తర్వాత 2015లో పాకిస్తాన్‌ పై సెంచరీ చేశాడు. అడిలైడ్‌ ఓవల్‌ వేదికగా జరిగిన ఆ మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ.. పటిష్ట బౌలింగ్‌ దళమున్న పాక్‌పై 126 బంతుల్లో సెంచరీ కొట్టాడు. ఆతర్వాత జరిగిన 2019 ప్రపంచకప్‌లో కోహ్లీ సెంచరీకి చేరువగా వచ్చాడే గానీ మూడంకెల స్కోరు చేరుకోలేదు.

Kohli was 74 when India needed 26 runs then:

6, 1, 4, 0, 0, 6, 0, 1, 0, wd, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 6.

Kohli faced all balls – A huge hug for Rahul. pic.twitter.com/gGqaGmt7Ke

— Johns. (@CricCrazyJohns) October 19, 2023