February 4, 2024 / 02:52 PM IST

NZ vs SA: రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్ట్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా స్వదేశంలో సౌతాఫ్రికాతో మొదలైన తొలి టెస్టులో న్యూజిలాండ్‌ తొలి రోజు ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది. కివీస్‌ టెస్టు జట్టు మాజీ సారథి కేన్‌ విలియమ్సన్‌ (259 బంతుల్లో 112, 15 ఫోర్లు), రచిన్‌ రవీంద్ర (211 బంతుల్లో 118, 13 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌) శతకాలతో మెరవడంతో తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి న్యూజిలాండ్‌.. 86 ఓవర్లలో రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 258 పరుగులు చేసింది.

మౌన్‌గనుయి వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో అంతగా అనుభవం లేని సౌతాఫ్రికా (కెప్టెన్‌తో సహా ఏడుగురు కొత్తవాళ్లే) జట్టు సారథి నీల్‌ బ్రాండ్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. కివీస్‌ ఓపెనర్లు టామ్‌ లాథమ్‌ (20), డెవాన్‌ కాన్వే (1)లు విఫలమయ్యారు. 39 పరుగులకే ఆ జట్టు ఓపెనర్లను కోల్పోయింది. అయితే మూడు, నాలుగు స్థానాలలో వచ్చిన కేన్‌ మామ, వన్డే వరల్డ్‌కప్‌లో సూపర్‌డూపర్‌ హిట్‌ అయి టెస్టు జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న రచిన్‌లు సఫారీలకు మరో వికెట్‌ దక్కనివ్వలేదు.

– 30th Test hundred for the main man from New Zealand, returning from injury and he has dominated South African attack, What a knock from the great from Kiwis. 🫡 pic.twitter.com/H5zens9wOR

ఈ ఇద్దరూ కలిసి మూడో వికెట్‌కు అజేయంగా 219 పరుగులు జోడించారు. అనుభవరాహిత్యంతో ఉన్న సఫారీ బౌలర్లు ఈ జోడీని విడదీయడానికి నానా తంటాలు పడ్డా వికెట్‌ దక్కలేదు. విలియమ్సన్‌కు టెస్టులలో ఇది 30వ శతకం కాగా రవీంద్రకు తొలి శతకం. డారిల్‌ మిచెల్‌, టామ్‌ బ్లండెల్‌, గ్లెన్‌ ఫిలిప్స్‌తో పాటు మిచెల్‌ శాంట్నర్‌ వంటి బ్యాటర్లు ఉన్న కివీస్‌ భారీ స్కోరుపై కన్నేసింది.

MAIDEN TEST HUNDRED FOR RACHIN RAVINDRA…!!!!

– The dream run continues for Rachin for New Zealand, taking a new role in Tests and he has taken the opportunity with both hands by scoring a terrific hundred. 👌 pic.twitter.com/jDzIVIh23K

