IPL 2024 | ఏడుపు రానిది ఎలా ఏడవాల్రా..? పంత్‌ సీరియస్‌.. గుజరాతీ ఫుడ్‌ నచ్చదన్న హార్ధిక్‌.. ప్రమోషనల్‌ స్టంట్సే అంటున్న ఫ్యాన్స్‌

February 23, 2024 / 06:10 PM IST

IPL 2024 | ఐపీఎల్‌ -17 సీజన్‌లో తొలి విడత షెడ్యూల్‌ను బీసీసీఐ విడుదల చేసిన వెంటనే దేశంలో ఈ లీగ్‌ హంగామా మొదలైంది. నేటికి సరిగ్గా 29 రోజులు మాత్రమే ఉన్న ఐపీఎల్‌కు హైప్‌ తీసుకొచ్చేందుకు బ్రాడ్‌కాస్టర్లు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. భారత స్టార్‌ క్రికెటర్లతో యాడ్స్‌ చేయిస్తూ హైప్‌ తీసుకొస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఐపీఎల్‌ -17 ద్వారా ఈ లీగ్‌లోకి రీఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ సారథి రిషభ్‌ పంత్‌, ముంబై ఇండియన్స్‌ కెప్టెన్‌ హార్ధిక్ పాండ్యాతో ఈ లీగ్‌ టెలివిజన్‌ హక్కులు పొందిన స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌ ప్రోమో వీడియోలు చేయిస్తోంది. తాజాగా ఈ ఇద్దరికీ సంబంధించిన లీక్డ్‌ వీడియోలు నెట్టింట హల్చల్‌ చేస్తున్నాయి.

స్టార్‌ స్పోర్ట్స్‌ ప్రోమో షూట్‌లో భాగంగా పంత్‌ అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌తో.. ‘ఇక్కడ ఏడవాలని రాసి ఉంది. నేను ఏడవడం, ఎమోషనల్‌ అవ్వడం ఎప్పుడైనా చూశావా..? మరి ఉన్నఫళంగా ఏడుపు రమ్మంటే ఎలా వస్తుంది..? నాకు కన్నీళ్లు రావడం లేవు. ఈ యాడ్‌లో ఆ ఏడ్చే సీన్‌ను మార్చేయండి. కొత్త ఐడియాతో రమ్మని మీ డైరెక్టర్‌కు చెప్పు..’ అని అంటున్నాడు.

మరో వీడియోలో హార్ధిక్‌ పాండ్యా.. ‘నేను గుజరాత్‌ ఫుడ్‌ తిననని నీకు తెలియదా..?’ అంటూ అక్కడున్న సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న వీడియో ఒకటి లీక్‌ అయింది. తనకు లంచ్‌లో ఇలాంటి బయటి ఫుడ్‌ పెట్టకూడదని, చాలా హెల్త్‌ కాన్షియస్‌గా ఉంటానని పాండ్యా అసహనం వ్యక్తం చేశాడు.

