Ranji Trophy 2024 | రంజీలలో సంచలనం.. సెంచరీలతో కదం తొక్కిన 10, 11 నెంబర్‌ బ్యాటర్లు.. తమిళ తంబీలు ఫుల్‌ హ్యాపీ!

February 27, 2024 / 03:13 PM IST

Ranji Trophy 2024 | దేశవాళీ క్రికెట్‌లో భాగంగా జరుగుతున్న రంజీ ట్రోఫీ – 2024లో సంచలనం నమోదైంది. ముంబై – బరోడా మధ్య జరుగుతున్న క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌ మ్యాచ్‌లో ముంబై పది, పదకొండో నెంబర్‌ బ్యాటర్లు సెంచరీలతో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించారు. బరోడాతో మ్యాచ్‌లో భాగంగా రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో పదో నెంబర్‌ బ్యాటర్‌ తనూశ్‌ కొటియాన్‌ (129 బంతుల్లో 120 నాటౌట్‌, 10 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు), తుషార్‌ దేశ్‌పాండే (129 బంతుల్లో 123, 10 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) లు సెంచరీలతో కదం తొక్కారు. ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఆఖరి వికెట్‌కు ఏకంగా 232 పరుగులు జోడించడం గమనార్హం. దేశ్‌పాండే.. ఐపీఎల్‌లో చెన్నై సూపర్‌ కింగ్స్ తరఫున ఆడుతున్న విషయం తెలిసిందే. గత సీజన్‌లో అతడు చెన్నై విజయాలలో కీలకపాత్ర పోషించాడు.

1946 తర్వాత ఇప్పుడే..

రంజీ క్రికెట్‌లో 10, 11వ నెంబర్‌ బ్యాటర్లు సెంచరీలు చేయడం ఇది రెండోసారి మాత్రమే. అంతకుముందు 1946లో చందు సర్వతె (124 నాటౌట్‌), షుటె బెనర్జీ (121)లు ఈ ఘనత అందుకున్నారు. అంతేగాక ఆఖరి వికెట్‌కు ఇన్ని పరుగులు జోడించడం కూడా ఇదే రికార్డు.

