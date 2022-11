November 2, 2022 / 12:47 PM IST

అడిలైడ్‌: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో భాగంగా ఇవాళ జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో నెద‌ర్లాండ్స్ జ‌ట్టు అయిదు వికెట్ల తేడాతో జింబాబ్వేపై విజ‌యం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే 117 ర‌న్స్ చేయ‌గా, ఆ ల‌క్ష్యాన్ని 18 ఓవ‌ర్ల‌లో నెద‌ర్లాండ్స్ చేధించింది. నెద‌ర్లాండ్స్ ఓపెనింగ్‌ బ్యాట‌ర్ ఓ డౌడ్ హాఫ్ సెంచ‌రీతో ఆక‌ట్టుకున్నాడు. అత‌ను 47 బంతుల్లో 8 బౌండ‌రీలు, ఓ సిక్స‌ర్‌తో 52 ర‌న్స్ చేసి ఔట‌య్యాడు.

A good performance from Netherlands to seal a victory against Zimbabwe in Adelaide 👏#T20WorldCup | #ZIMvNED | 📝: https://t.co/wGbASDnUsj pic.twitter.com/PRq9lAxdDi

— ICC (@ICC) November 2, 2022