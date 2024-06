June 21, 2024 / 04:53 PM IST

Mitchell Starc : ఐసీసీ టోర్నీలో చెల‌రేగిపోయే ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేస‌ర్ మిచెల్ స్టార్క్(Mitchell Starc) అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. ప్ర‌పంచ క‌ప్ చ‌రిత్ర‌ (World Cup)లో అత్య‌ధిక వికెట్ల వీరుడిగా మిస్సైల్ స్టార్క్ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. శ్రీ‌లంక వెట‌ర‌న్ ల‌సిత్ మ‌లింగ‌ (Lasith Malinga) పేరిట ఉన్న ఆల్‌టైమ్ రికార్డును స్టార్క్ బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు. అంటిగ్వా వేదిక‌గా జ‌రిగిన‌ సూప‌ర్ 8 తొలి పోరులో ఆసీస్ స్పీడ్‌గ‌న్ ఈ మైలురాయికి చేరువ‌య్యాడు. బంగ్లాదేశ్ ఓపెన‌ర్ తంజిద్ హ‌స‌న్‌ను బౌల్డ్ చేసిన స్టార్క్ వ‌న్డే, టీ20 వ‌రల్డ్ క‌ప్‌ల‌లో 95 వికెట్లు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

వ‌న్డే ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో 65, పొట్టి ఫార్మాట్‌లో ఈ పేస‌ర్ 30 వికెట్లు తీశాడు. దాంతో, యార్క‌ర్ కింగ్ మ‌లింగ 94 వికెట్ల‌తో రెండో స్థానానికి ప‌డిపోయాడు. విభిన్న‌మైన బౌలింగ్ శైలితో మేటి బౌల‌ర్‌గా ఎదిగిన మ‌లింగ‌ వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో 56, టీ20 ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో 38 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ స్టార్క్ దాటేశాడు.

