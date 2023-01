Michael Nesers Controversial Catch In Bbl Sparks Debate Over Laws Of Cricket

ఈ వివాదాస్ప‌ద క్యాచ్ చూశారా?.. ఇది అవుటా లేక నాటౌటా?

January 2, 2023 / 01:07 PM IST

బ్రిస్బేన్‌: బిగ్ బ్యాష్ లీగ్‌లో ఓ గ‌మ్మ‌త్తైన ఘ‌ట‌న జ‌రిగింది. ఆదివారం బ్రిస్బేన్ హీట్ 15 ర‌న్స్ తేడాతో సిడ్నీ సిక్స‌ర్స్ జ‌ట్టుపై విజ‌యం సాధించింది. అయితే ఆ మ్యాచ్‌లో మైఖేల్ నిసేర్ ప‌ట్టిన క్యాచ్ వివాదం సృష్టిస్తోంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన బ్రిస్బేన్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 224 ర‌న్స్ చేసింది. ఇక భారీ ల‌క్ష్యంతో బ‌రిలోకి దిగిన సిడ్నీ జ‌ట్టు 209 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. కానీ సిడ్నీ బ్యాటింగ్ చేస్తున్న 19వ ఓవ‌ర్‌లో ఓ దుర‌దృష్ట‌క‌ర సంఘట‌న జ‌రిగింది.

చాలా వేగంగా బ్యాటింగ్ చేస్తున్న జోర్డాన్ సిల్క్‌.. 19వ ఓవ‌ర్‌లో లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా భారీ షాట్ కొట్టాడు. స్టికీటీ బౌలింగ్‌లో అత‌ను ఆ షాట్ ఆడాడు. అయితే బౌండ‌రీ లైన్ వ‌ద్ద నిసేర్ త‌న ఫీల్డింగ్ స్కిల్స్‌తో అంద‌ర్నీ స్ట‌న్ చేశాడు. బౌండ‌రీ రోప్ వ‌ద్ద క్యాచ్ ప‌ట్టిన అత‌ను.. రోప్ దాట‌బోతున్న త‌రుణంలో బంతిని గాలిలోకి విసిరాడు. రోప్ బ‌య‌ట కూడా మ‌రో సారి జంప్ చేసి బంతిని ప‌ట్టుకుని గ్రౌండ్‌లోకి విసిరాడు. ఆ త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ గ్రౌండ్‌లోకి వ‌చ్చి ఆ క్యాచ్ ప‌ట్టాడు నిసేర్‌.

Michael Neser's juggling act ends Silk's stay! Cue the debate about the Laws of Cricket… #BBL12 pic.twitter.com/5Vco84erpj — cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2023

ఈ క్యాచ్ ప‌ట్టిన తీరు కొంత అయోమ‌యం సృష్టించింది. గంద‌ర‌గోళంలో ప‌డ్డ అంపైర్లు త‌మ నిర్ణ‌యాన్ని ఫీల్డ‌ర్‌కు అనుకూలంగా ఇచ్చారు. దీంతో క్రికెట్ రూల్స్ గురించి ఆన్‌లైన్‌లో చ‌ర్చ మొద‌లైంది. ఆ క్యాచ్ వీడియోను పోస్టు చేస్తూ ర‌క‌ర‌కాల కామెంట్ల‌తో నెటిజ‌న్లు చెల‌రేగిపోతున్నారు.

I’d be telling everyone of my fielders to stand behind the boundary line and just jump when you catch it. — Stefan Aveling (@stefan_aveling) January 1, 2023

So Neser could stand there for 10 minutes leaping off the ground throwing the ball in the air! What a ridiculous interpretation of the rule!! — Jason Nichol (@JasonNichol16) January 1, 2023