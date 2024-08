August 3, 2024 / 01:31 PM IST

పారిస్‌: షూట‌ర్ మ‌నూ భాక‌ర్.. పారిక్ ఒలింపిక్స్‌లో హ్యాట్రిక్ మెడ‌ల్స్ కొట్టే అవ‌కాశాన్ని చేజార్చుకున్న‌ది. మెగా ఈవెంట్‌లో టాప్ ఫామ్‌లో ఉన్న ఆ షూట‌ర్ .. ఇవాళ జ‌రిగిన 25మీట‌ర్ల పిస్తోల్ ఈవెంట్‌లో తృటిలో కాంస్య ప‌త‌కాన్ని మిస్ చేసుకున్న‌ది. ఈ గేమ్స్‌లోనే మూడ‌వ మెడ‌ల్ అందుకునే అవ‌కాశాన్ని కోల్పోయింది. పారిస్ ఒలింపిక్స్‌లో ఇప్ప‌టికే మ‌హిళ‌ల 10 మీట‌ర్ల ఎయిర్ పిస్తోల్‌, మిక్స్‌డ్ 10 మీట‌ర్ల ఎయిర్ పిస్తోల్ ఈవెంట్ల‌లో మ‌నూ భాక‌ర్ కాంస్య ప‌త‌కాలు సాధించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇవాళ జ‌రిగిన 25 మీట‌ర్ల పిస్తోల్ ఈవెంట్ ఫైన‌ల్‌లో.. మ‌నూ భాక‌ర్ ప‌త‌కం కోసం తీవ్ర ప్ర‌య‌త్నం చేసింది. మ‌నూ, హంగేరియ‌న్ షూట‌ర్ మ‌ధ్య ఎలిమినేష‌న్ రౌండ్ జ‌రిగింది.

హ్యాట్రిక్‌తో చ‌రిత్ర సృష్టించే అవ‌కాశాన్ని మ‌నూ తృటిలో మిస్సైంది. 5 షాట్ టార్గెట్‌లో మ‌నూ కేవ‌లం మూడింటిని షూట్ చేసింది. అయితే ఎలిమినేష‌న్ రౌండ్‌లో హంగేరికి చెందిన షూట‌ర్ వెరోనికా మేజ‌ర్ 4 హిట్స్ కొట్టింది. 33 పాయింట్ల‌తో కొరియా క్రీడాకారిణి జిన్ యాంగ్ తొలి స్థానంలో ఉండ‌గా, ఫ్రాన్స్ షూట‌ర్ కామిల్లీ జెడ్‌జివిస్కీ రెండ‌వ స్థానంలో, వెరోనికా మూడ‌వ స్థానంలో నిలిచారు.

𝟑 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝟑 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝟐 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐫𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥𝐬 🥉🥉

Your campaign in Paris is nothing short of phenomenal | We Love you Manu Bhaker ♥️ @realmanubhaker #Paris2024 #Paris2024withIAS pic.twitter.com/Zdfgrpt17E

— India_AllSports (@India_AllSports) August 3, 2024