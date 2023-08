August 22, 2023 / 07:50 PM IST

Lakshya Sen : ప్ర‌పంచ బ్యాడ్మింట‌న్ చాంపియ‌న్‌షిప్‌(Badminton World Championships)లో భార‌త స్టార్ ష‌ట్ల‌ర్ ల‌క్ష్య సేన్(Lakshya Sen) జోరు కొన‌సాగిస్తున్నాడు. పురుషుల సింగిల్స్ రెండో రౌండ్‌లో అత‌ను ద‌క్షిణ కొరియా ఆట‌గాడు జియాన్ హైయ‌క్‌ జిన్(Jeon Hyeok-jin)పై గెలుపొందాడు. 36 నిమిషాల పాటు జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో 11వ సీడ్ ల‌క్ష్య సేన్ ర‌ఫ్ఫాడించాడు.

అద్భుత‌మైన స్మాష్‌లు, నెట్ వ‌ద్ద చుర‌కుగా క‌దిలిన అత‌ను 21-11, 21-12తో అవ‌లీల‌గా విజ‌యం సాధించాడు. దాంతో, నిరుడు ఆసియ‌న్ టీమ్ చాంపియ‌న్‌షిప్స్‌లో జియాన్ చేతిలో ఓట‌మికి ప్ర‌తీకారం తీర్చుకున్నాడు. ఈ విజ‌యంతో ల‌క్ష్య సేన్ ప్రీ క్వార్ట‌ర్స్‌లో అడుగు పెట్టాడు.

Just in:

🏸 Lakshya Sen storms into Pre-QF of World Championships.

🏸 Lakshya got the better of WR 51 Jeon Hyeok Jin 21-11, 21-12 in 2nd round.

🏸 The Korean shuttler had defeated Lakshya in Asian Team Championships last year! #Copenhagen2023 pic.twitter.com/VVBAaWodUU

— India_AllSports (@India_AllSports) August 22, 2023