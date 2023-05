KL Rahul: ఐపీఎల్ నుంచి కేఎల్ రాహుల్ ఔట్

May 5, 2023 / 04:18 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ల‌క్నో సూప‌ర్ గెయింట్స్ కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్‌(KL Rahul).. ఐపీఎల్ 2023 సీజన్‌లో మిగితా మ్యాచ్‌లు దూరం అయ్యాడు. ఆర్సీబీతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో గాయ‌ప‌డ్డ రాహుల్‌ను మిగితా మ్యాచ్‌ల‌కు దూరం పెట్టేశారు. దీంతో అత‌ను జూన్‌లో ఆస్ట్రేలియాతో జ‌ర‌గ‌నున్న వ‌ర‌ల్డ్ టెస్ట్ చాంపియ‌న్‌షిప్‌ను కూడా మిస్‌కానున్నాడు. ఆర్సీబీతో మ్యాచ్ స‌మ‌యంలో రాహుల్ కుడి కాలిలో కండ‌రాల‌కు గాయ‌మైంది. ఆ మ్యాచ్‌లో అత‌ను ఫీల్డింగ్ చేయ‌లేక‌పోయాడు. ఆ త‌ర్వాత బ్యాటింగ్ ఆర్డ‌ర్‌లో చివ‌ర‌లో వ‌చ్చిన రాహుల్ ఏమీ స్కోర్ చేయ‌లేక‌పోయాడు. సీఎస్కేతో మ్యాచ్ కోసం ముంబై వెళ్లిన రాహుల్ అక్క‌డ స్కానింగ్ చేయించుకున్నారు.

With you through thick and thin, KL. 🫶

Full story 👇

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 5, 2023