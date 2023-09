September 9, 2023 / 12:23 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: జాన్ సీనా(John Cena) త‌న రెజ్లింగ్ ట్యాలెంట్‌ను హైద‌రాబాదీల‌కు చూపించాడు. ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ పంచ్‌ల‌తో ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌పై విరుచుకుప‌డ్డ సీనా అటాకింగ్ గేమ్‌కు న‌గ‌ర ప్ర‌జ‌లు ఫిదా అయ్యారు. డ‌బ్ల్యూడ‌బ్ల్యూఈలో ప్ర‌త్యేక‌త సంత‌రించుకున్న జాన్ సీనా బౌట్‌ను చూసేందుకు హైద‌రాబాదీలు ఎగ‌బ‌డ్డారు. శుక్ర‌వారం రాత్రి గ‌చ్చిబౌలి స్టేడియం సీనా నామంతో మారిమోగిపోయింది.

The best video on the internet today🥹

I saw John Cena doing 5 knuckle shuffle and giving attitude adjustment to his opponent and winning the match ❤️❤️

Listen to the crowd, feel the vibe!!!! @JohnCena @WWEIndia #WWESuperstarSpectacle #WWEHyderabad pic.twitter.com/kWLbzL2qmZ

