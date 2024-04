April 16, 2024 / 08:49 PM IST

KKR vs RR : ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్ మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. చాహ‌ల్ బౌలింగ్‌లో కెప్టెన్ శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(11) ఎల్బీగా ఔట‌య్యాడు. ప్ర‌స్తుతం ఆండ్రూ ర‌స్సెల్‌(4), ఓపెన‌ర్ సునీల్ నరైన్(74)లు ఆడుతున్నారు. దాంతో 14 ఓవ‌ర్ల‌కు కోల్‌క‌తా 146 ప‌రుగులు చేసింది. ఓ వైపు వికెట్లు ప‌డుతున్నా న‌రైన్ బౌండ‌రీతో చెల‌రేగి హాఫ్ సెంచ‌రీ సాధించాడు.

