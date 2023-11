November 28, 2023 / 05:35 PM IST

INDvsAUS Final: కొద్దిరోజుల క్రిత‌మే అహ్మ‌దాబాద్ వేదిక‌గా భార‌త్-ఆసీస్ మ‌ధ్య ముగిసిన వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్‌లో టీమిండియా స్టార్ బ్యాట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ వికెట్ తీసిన‌ప్పుడు లక్ష మంది భార‌త అభిమానులు మూగ‌వోయాయ‌ని, ఆ క్ష‌ణాన్ని తాను జీవిత‌కాలం గుర్తుంచుకుంటాన‌ని ఆసీస్ సార‌థి ప్యాట్ క‌మిన్స్ అన్నాడు. ప్ర‌పంచ క‌ప్ గెలిచిన ఆసీస్ సార‌థి సిడ్నీలో జ‌రిగిన ఓ కార్య‌క్ర‌మంలో మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. ఆ నిశ్శ‌బ్దాన్ని తాను ఆస్వాదించాన‌ని క‌మిన్స్ తెలిపాడు.

క‌మిన్స్ మాట్లాడుతూ.. ”కోహ్లీ వికెట్ ప‌డ‌గానే మేమంతా ఒక్క చోట చేరాం. అప్పుడు స్మిత్ వ‌చ్చి బాయ్స్.. ఒక‌సారి స్డేడియంలో ఉన్న క్రౌడ్ నిశ్వ‌బ్దాన్ని వినండి అని చెప్పాడు. మేం కూడా అంద‌రం కామ్‌గా ఆ నిశ్వ‌బ్దాన్ని విన్నాం. నాకైతే అది ఒక ల‌క్ష మంది కూర్చున్న లైబ్ర‌రీలా అనిపించింది. ఆ క్ష‌ణాల‌ను నేను నా జీవిత‌కాలం గుర్తుంచుకుంటాను“ అని చెప్పాడు.

Pat Cummins said, “after Virat Kohli’s wicket, we’re in the huddle and Steven Smith said ‘boys, listen to the crowd’. We just took a moment of pause, it was as quiet as a library. 1,00,000 Indians were there yet so quiet. I’ll savour that moment for a long time”. (SMH). pic.twitter.com/HaDoaT9oqV

