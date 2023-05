హైద‌రాబాద్ స‌బ్‌స్టిట్యూట్స్ : రాహుల్ త్రిపాఠి, వివ్రాంత్ శ‌ర్మ‌, గ్లెన్ ఫిలిఫ్స్, నితిశ్ రెడ్డి, స‌న్వీర్ సింగ్.

కోల్‌క‌తా స‌బ్‌స్టిట్యూట్స్ : సుయాశ్ శ‌ర్మ‌, , అనుకుల్ రాయ్, జ‌గ‌దీశ‌న్, ఫెర్గూస‌న్, కుల్వంత్ ఖేజ్రోలియా.

A look at the Playing XIs of both the sides 👌👌

Follow the match ▶️ https://t.co/xYKXAE6NDg#TATAIPL | #SRHvKKR pic.twitter.com/SqfiY1czOH

— IndianPremierLeague (@IPL) May 4, 2023