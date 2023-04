చెన్నై స‌బ్‌స్టిట్యూట్స్ : అంబ‌టి రాయుడు, డ్వేన్ ప్రిటోరియ‌స్, సుబ్రాన్షు సేనాప‌తి, షేక్ ర‌షీద్, హంగ‌ర్గేక‌ర్.

రాజ‌స్థాన్ స‌బ్‌స్టిట్యూట్స్ : డొన‌వాన్ ఫెరేర‌, మురుగ‌న్ అశ్విన్, రియాన్ ప‌రాగ్, అసిఫ్, కుల్దీప్ యాద‌వ్.

The Playing XIs are IN!

What are your thoughts on the two sides today?

Follow the match ▶️ https://t.co/wKHNy124q1 #TATAIPL | #RRvCSK pic.twitter.com/JJpMv7uYvg

— IndianPremierLeague (@IPL) April 27, 2023