ఆర్సీబీ జ‌ట్టు : డూప్లెసిస్(కెప్టెన్), విరాట్ కోహ్లీ, మ్యాక్స్‌వెల్, అనుజ్ రావ‌త్, మ‌హిపాల్ లొమ్‌రోర్, దినేశ్ కార్తిక్(వికెట్ కీపర్), సుయాశ్ ప్రభుదేశాయ్, వ‌నిందు హ‌స‌రంగ‌, క‌ర‌న్ శ‌ర్మ‌, సిరాజ్, హేజిల్‌వుడ్.

ల‌క్నో జ‌ట్టు : కేఎల్ రాహుల్(కెప్టెన్) కైల్ మేయ‌ర్స్, దీప‌క్ హుడా, కృనాల్ పాండ్యా, స్టోయినిస్, నికోల‌స్ పూర‌న్(వికెట్ కీపర్), కృష్ణ‌ప్ప గౌత‌మ్, ర‌వి బిష్ణోయ్, న‌వీన్ ఉల్ హ‌క్, అమిత్ మిశ్రా, య‌శ్ ఠాకూర్.

స‌బ్‌స్టిట్యూట్స్ వీళ్లే

ఆర్సీబీ : హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్, ష‌హ‌బాజ్, వైశాక్, బ్రేస్‌వెల్, సోనూ య‌ద‌వ్.

ల‌క్నో : బ‌దొని, అవేశ్ ఖాన్, డికాక్, ప్రేర‌క్ మ‌న్క‌డ్, డానియెల్ సామ్స్.

