Prakhar Chaturvedi: చార్‌ సౌ కొట్టిన చతుర్వేదిపై ప్రశంసల వెల్లువ

January 16, 2024 / 06:07 PM IST

Prakhar Chaturvedi: ఒకే ఇన్నింగ్స్‌లో 404 పరుగులు చేసిన కర్నాటక యువ సంచలనం ప్రకర్‌ చతుర్వేదిపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది. ఆదివారం శివమొగ్గ (కర్నాటక) వేదికగా కర్నాటక – మహారాష్ట్ర మధ్య (అండర్‌ – 19) ముగిసిన కూచ్‌బెహర్‌ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో అతడు.. 638 బంతుల్లో 46 బౌండరీలు, మూడు సిక్సర్ల సాయంతో 404 రన్స్‌ చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. ప్రకర్‌ వీరవిహారంతో కర్నాటక తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఏకంగా 890-8 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. తాజాగా ప్రకర్‌పై కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య, టీమిండియా మాజీ ఆల్‌ రౌండర్‌ యువరాజ్‌ సింగ్‌లు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు.

కర్నాటక సీఎం తన ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) ఖాతా వేదికగా స్పందిస్తూ… ‘79 ఏండ్లలో తొలిసారిగా కూచ్‌బెహర్‌ ట్రోఫీని గెలిచిన కర్నాటక అండర్‌ – 19 క్రికెట్‌ జట్టుకు శుభాకాంక్షలు. ఈ విజయంతో సంక్రాంతికి మరింత ఆనందాన్ని తెచ్చినట్టైంది. ఓపెనింగ్‌ బ్యాటర్‌ ప్రకర్‌ చతుర్వేది సాధించిన 404 పరుగులు అనేది మాములు విషయం కాదు. అది మనకు గర్వకారణం. కర్నాటక జట్టు 890 పరుగులు చేసి కొత్త మైలురాయిని సృష్టించింది. ఈ ప్లేయర్లు రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మరిన్ని ఘనతలు సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నా..’ అని ట్వీట్‌ చేశారు.

యువరాజ్‌ సింగ్‌ కూడా ట్విటర్‌లో స్పందిస్తూ.. ‘చాలా ఆనందంగా ఉంది. రికార్డులు అంటేనే బ్రేక్‌ అవడానికి ఉంటాయి. భారత క్రికెట్‌ భవిష్యత్‌ భద్రంగా ఉందని అనిపిస్తుంది..’ అని ట్వీట్‌ చేశాడు. కూచ్‌బెహర్‌ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో గతంలో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు చేసిన రికార్డు యువరాజ్‌ (358) పేరిట ఉండేది.

Very happy to see this! Records are meant to be broken and I’m glad to see the future of Indian cricket in safe hands🏏🇮🇳@BCCI @BCCIdomestic https://t.co/zY7pvVaMI7

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 16, 2024