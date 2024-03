March 7, 2024 / 04:27 PM IST

IND vs ENG 5th Test | ధర్మశాల వేదికగా గురువారం నుంచి మొదలైన ఐదో టెస్టులో భారత సారథి రోహిత్‌ శర్మ రికార్డుల మోత మోగిస్తున్నాడు. తొలి రోజు ఆటలోనే అటు ఫీల్డర్‌గానే గాక బ్యాటర్‌గా, సారథిగా కొత్త రికార్డులను నమోదుచేశాడు. ఐదో టెస్టులో మార్క్‌ వుడ్‌ క్యాచ్‌ పట్టడంతో టెస్టులలో హిట్‌మ్యాన్‌.. 60 క్యాచ్‌లను పూర్తిచేసుకున్నాడు. తద్వారా మూడు ఫార్మాట్లలో 60, అంతకంటే ఎక్కువ క్యాచ్‌లు పట్టిన తొలి ఆటగాడిగా నిలిచాడు. అంతేగాక తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భాగంగా బ్యాటింగ్‌ చేస్తున్న క్రమంలో అతడు మూడు ఫార్మాట్లలో వెయ్యి పరుగులు చేసిన మూడో భారత సారథిగా నిలిచాడు.

60 ప్లస్‌ క్యాచ్‌లు..

రోహిత్‌ టెస్టులలో 60 క్యాచ్‌లు పట్టగా వన్డేలలో 93 క్యాచ్‌లు అందుకున్నాడు. టీ20లలో హిట్‌మ్యాన్‌ 60 క్యాచ్‌లు పట్టాడు. ప్రస్తుత భారత జట్టులో విరాట్‌ కోహ్లీ, రవీంద్ర జడేజా వంటి వరల్డ్‌ నెంబర్‌ వన్‌ ఫీల్డర్లుగా ఉన్నా వీళ్లెవరికీ సాధ్యం కాని రికార్డును హిట్‌మ్యాన్‌ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఈ రికార్డు అందుకున్న తొలి క్రికెటర్‌ రోహిత్‌ శర్మ నే కావడం గమనార్హం.

మూడు ఫార్మాట్లలో వెయ్యి పరుగులు..

భారత్‌ తరఫున మూడు ఫార్మాట్లలో వెయ్యి పరుగులు చేసిన మూడో సారథి రోహిత్‌ శర్మ. గతంలో ఈ రికార్డు ధోని, కోహ్లీ పేరిట ఉంది. సారథిగా ధోని టెస్టులలో 3,454 పరుగులు చేయగా వన్డేలలో 6,641 రన్స్‌ చేశాడు. టీ20లలో 1,112 రన్స్‌ చేశాడు. విరాట్‌ కోహ్లీ.. టెస్టులలో 5,864 రన్స్‌ చేయగా వన్డేలలో 5,449.. టీ20లలో 1,570 పరుగులు సాధించాడు. రోహిత్‌ శర్మ టెస్టులలో 1,010, వన్డేలలో 2,047 రన్స్‌ చేయగా టీ20లలో 1,648 రన్స్‌ రాబట్టాడు.

Milestone for Rohit Sharma today .

1- Become first player in the world to take 60+ catches in all formats as a fielder.

2- Become first indian to score 50 sixes in WTC history.

3- Become 3rd and overall 6th captain to score 1000+ runs in all formats.

Hitman leading from the… pic.twitter.com/PLS4pDBWDo

— Satya Prakash (@Satya_Prakash08) March 7, 2024