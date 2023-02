February 5, 2023 / 07:32 PM IST

Iftikhar Ahmed : పొట్టి క్రికెట్‌లో పాకిస్థాన్ క్రికెట‌ర్ ఇఫ్తికార్ అహ్మ‌ద్ అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. ఒకే ఓవ‌ర్‌లో ఆరు సిక్స్‌లు బాదాడు. పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్ ఎగ్జిబిష‌న్ మ్యాచ్‌లో సిక్స‌ర్ల మోత మోగించాడు. క్వెట్టా గ్లాడియేట‌ర్స్‌కు ఆడుతున్న అత‌ను పెషావ‌ర్ జ‌ల్మి ప్లేయ‌ర్ వాహ‌బ్ రియాజ్ బౌలింగ్‌లో ఆరు బంతుల్ని స్టాండ్స్‌లోకి పంపించాడు. రియాజ్ వేసిన 19వ ఓవ‌ర్‌లో ఇఫ్తికార్ ఆకాశ‌మే హ‌ద్దుగా చెల‌రేగాడు. ఆరు బంతుల‌ను సిక్స‌ర్లుగా మ‌లిచాడు. మొద‌టి బంతిని స్క్వేర్ లెగ్ దిశ‌గా సిక్స‌ర్ బాదాడు. రెండో బంతిని స్ట్రెయిట్‌గా, మూడో బంతిని బౌల‌ర్ త‌ల‌మీదుగా స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు. దాంతో, రియాజ్ రౌండ్ ది వికెట్ బౌలింగ్ చేశాడు. అయినా కూడా ఫ‌లితం లేక‌పోయింది. థ‌ర్డ్ మ్యాన్ దిశ‌గా మూడు బంతుల్ని సిక్స‌ర్లుగా మ‌లిచాడు. విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడిన‌ అత‌ను 50 బంతుల్లోనే 94 ర‌న్స్ చేశాడు. దాంతో క్వెట్టా గ్లాడియేట‌ర్స్‌ నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 184 ప‌రుగులు చేసింది.

2007 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో..

ఈ మ్యాచ్‌లో ఇఫ్తికార్ ఇన్నింగ్స్‌ టీమిండియా మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ యువ‌రాజ్ సింగ్‌ను గుర్తు చేసింది. 2007 టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో యూవీ ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో స్టువార్డ్ బ్రాడ్ ఓవ‌ర్‌లో ఆరు సిక్స్‌లు కొట్టాడు. అత‌ను 58 ర‌న్స్ చేయ‌డంతో భార‌త్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 218 స్కోర్ చేసింది. ఆ మ్యాచ్‌లో ఇండియా 18 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. టోర్నీ ఆసాంతం అద్భుతంగా ఆడిన ఇండియా ఫైన‌ల్లో పాకిస్థాన్‌ను ఓండిచి ట్రోఫీ విజేత‌గా నిలిచింది.

Iftikhar goes big in the final over of the innings! 🔥

Couldn’t have found a better partner to watch this together with after 15 years 👶 🏏 #15YearsOfSixSixes #ThisDayThatYear #Throwback #MotivationalMonday #GetUpAndDoItAgain #SixSixes #OnThisDay pic.twitter.com/jlU3RR0TmQ

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 19, 2022