Hajras Singh: తల్లిదండ్రులు అథ్లెట్స్‌.. కొడుకు క్రికెటర్‌.. ఎవరీ హర్జాస్‌ సింగ్‌..?

February 11, 2024 / 07:03 PM IST

Hajras Singh: దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరుగుతున్న ఐసీసీ అండర్‌ – 19 పురుషుల ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్‌లో భాగంగా బెనోనిలో భారత్‌ – ఆస్ట్రేలియా తుదిపోరులో ఆసీస్‌ తరఫున అర్థ సెంచరీ సాధించిన ఒకే ఒక్క బ్యాటర్‌ హర్జాస్‌ సింగ్‌. భారత మూలాలు ఉన్న ఈ 19 ఏండ్ల కుర్రాడు.. ఆసీస్‌ 99 పరుగులకే మూడు కీలక వికెట్లు కోల్పోయిన దశలో ఆ జట్టును ఆదుకున్నాడు. 64 బంతులాడిన ఈ లెఫ్ట్‌ హ్యాండ్‌ బ్యాటర్‌.. 3 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 55 పరుగులు చేశాడు. ఇంతకీ ఎవరీ హర్జాస్‌ సింగ్‌..? భారత్‌కు ఇతడికి ఉన్న సంబంధమేంటి..?

ఎవరీ హర్జాస్‌‌..?

2005లో సిడ్నీలో పుట్టిన హర్జాస్‌ తల్లిదండ్రులది పంజాబ్‌ లోని చండీగడ్‌. హజ్రాస్‌ తండ్రి ఇంద్రజీత్‌ సింగ్‌ స్టేట్‌ లెవల్‌ బాక్సింగ్‌ ఛాంపియన్‌ కాగా తల్లి అవిందర్‌ కౌర్‌ రాష్ట్ర స్థాయి లాంగ్‌ జంపర్‌. ఈ ఇద్దరూ హర్జాస్‌ పుట్టడానికి ఐదేండ్ల ముందే సిడ్నీకి వలసవెళ్లారు. సిడ్నీలోనే పుట్టి పెరిగిన ఈ కుర్రాడు పేరెంట్స్‌ మాదిరిగానే క్రీడలనే కెరీర్‌గా ఎంచుకున్నాడు. 8 ఏండ్లకే బ్యాట్‌ పట్టిన హర్జాస్‌‌.. స్థానికంగా ఉన్న క్రికెట్‌ అకాడమీలలో ట్రైన్‌ అయ్యాడు.

Harjas Singh hits his first fifty of the tournament and what a game to get it 👏 https://t.co/ZdVh1ADzpX | #U19WorldCup | #INDvAUS pic.twitter.com/rexSwVos0Q

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 11, 2024