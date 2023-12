December 20, 2023 / 06:01 PM IST

Adil Rashid: కొన్ని గంటల క్రితమే దుబాయ్‌ వేదికగా ముగిసిన ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ – 2024 మినీ వేలంలో ఫ్రాంచైజీలు కొంతమంది స్టార్‌ ఆటగాళ్లను కూడా పక్కనబెట్టాయి. ఇందులో ఇంగ్లండ్‌ స్టార్‌ స్పిన్నర్‌ అదిల్‌ రషీద్‌ కూడా ఉన్నాడు. టీ20లలో ప్రభావవంతమైన బౌలర్‌గా ఉన్న రషీద్‌ కోసం ఫ్రాంచైజీలు అంతగా ఆసక్తి చూపలేదు. అయితే ఐపీఎల్‌ పట్టించుకోకపోయినా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ మండలి (ఐసీసీ) మాత్రం అతడిని అందలమెక్కించింది. ఐసీసీ తాజాగా విడుదల చేసిన టీ20 ర్యాంకింగ్స్‌లో అదిల్‌ రషీద్‌.. అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. ఇంగ్లండ్‌ నుంచి పొట్టి క్రికెట్‌లో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకున్న బౌలర్లలో రషీద్‌ రెండో స్పిన్నర్‌ కావడం గమనార్హం. గతంలో గ్రేమ్‌ స్వాన్‌ ఇంగ్లండ్‌ తరఫున టీ20లలో తొలి స్థానం దక్కించుకున్న దశాబ్దకాలం తర్వాత ఇంగ్లీష్‌ స్పిన్నర్‌ ఈ ర్యాంకుకు చేరుకోవడం విశేషం.

ప్రస్తుతం వెస్టిండీస్‌ పర్యటనలో ఉన్న రషీద్‌.. విండీస్‌తో జరిగిన మూడు మ్యాచ్‌లలో ఐదు వికెట్లు పడగొట్టాడు. దీంతో అతడు అఫ్గాన్‌ స్పిన్నర్‌ రషీద్‌ ఖాన్‌, భారత యువ స్పిన్నర్‌ రవి బిష్ణోయ్‌లను వెనక్కినెట్టి అగ్రస్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత జాబితాలో వనిందు హసరంగ, మహీశ్‌ తీక్షణ ఉన్నారు. టాప్‌-5లో ఉన్న బౌలర్లందరూ స్పిన్నర్లే కావడం గమనార్హం. బ్యాటర్ల ర్యాంకింగ్స్‌లో సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ అగ్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు.

New No.1 T20I bowler 🏅

New No.1 ODI batter 🏅

Wholesale changes at the top of the charts in the latest @MRFWorldwide ICC Men’s Player Rankings 😲https://t.co/Q4Qusm53Q5

— ICC (@ICC) December 20, 2023