IPL 2024 SRH vs MI : సొంత స్టేడియమైన ఉప్ప‌ల్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(SRH) బ్యాట‌ర్ల‌కు చిత‌క్కొడుతున్నారు. నువ్వానేనా అన్న‌ట్టు పోటీ ప‌డుతూ సిక్స‌ర్లు, బౌండ‌రీల‌తో హోరెత్తిస్తున్నారు. అరంగేట్రంలోనే ఓపెన‌ర్ ట్రావిస్ హెడ్ (62) సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 18 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచ‌రీ కొట్టి హైద‌రాబ్ స్కోర్ బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించాడు. అత‌డి త‌ర్వాత‌ అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(63) విధ్వంసం కొన‌సాగించాడు.

