July 27, 2024 / 02:49 PM IST

ప‌ల్లెకిలా: ఇవాళ శ్రీలంక‌తో భార‌త జ‌ట్టు తొలి టీ20 మ్యాచ్ ఆడ‌నున్న‌ది. దీని ముందు భార‌త బృందం నెట్స్‌లో తీవ్రంగా ప్రాక్టీస్ చేసింది. అయితే కొత్త కోచ్ గౌతం గంభీర్ త‌న‌దైన స్ట‌యిల్‌లో క్రికెట‌ర్ల‌ను టెస్ట్ చేశారు. ప్రాక్టీస్ టైంలో ఆల్‌రౌండ‌ర్ హార్దిక్ పాండ్యా(Hardik Pandya).. ఫాస్ట్ బౌలింగ్‌కు బ‌దులుగా లెగ్ స్పిన్ ట్రై చేశాడు. నెట్ ప్రాక్టీస్‌లో అత‌ను లెగ్ స్పిన్ బౌలింగ్ చేశాడు. మాజీ లెజెండ‌రీ స్పిన్న‌ర్ అనిల్ కుంబ్లేను అనుక‌రించే ప్ర‌య‌త్నంచేశాడు. హార్దిక్ పాండ్యా లెగ్ స్పిన్ ట్యాలెంట్‌తో ప్రేక్ష‌కులు ఆశ్చ‌ర్య‌పోయారు.

Hardik wants to do it all 😂 pic.twitter.com/LgbXr7JOys

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) July 26, 2024